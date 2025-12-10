Mi cuenta

Ponteceso

La Diputación impulsa la recuperación ambiental de Balarés con una red de refugios

Esta actuación sirve para proteger la fauna autóctona en una zona infectada por los incendios

Redacción
10/12/2025 20:09
Una de las cajas instaladas en el entorno de Balarés | cedida
Una de las cajas instaladas en el entorno de Balarés | cedida
 La Diputación de A Coruña dio un nuevo paso en la recuperación ambiental del entorno de Balarés (Ponteceso) con la instalación de una red de refugios destinados a favorecer la presencia de aves y murciélagos en el pinar situado junto a la playa. 

La diputada de Medio Ambiente, Rosa Ana García, participó junto al Grupo Naturalista Hábitat en la colocación de 52 cajas refugio, que permitirán mejorar las condiciones del hábitat de la fauna local en una zona afectada por los incendios de agosto de 2025.

 Las cajas, fabricadas en cemento de madera para garantizar mayor durabilidad y un mantenimiento mínimo, contribuirán a recuperar poblaciones de especies clave para el equilibrio ecológico del área, especialmente en el control natural de plagas y en la restauración progresiva de la masa forestal.

La actuación se completa con la instalación de paneles informativos para promover la divulgación ambiental entre la ciudadanía y explicar el papel esencial de las aves y de los murciélagos en los ecosistemas. “Balarés es un espacio que recibe miles de visitantes cada año. Por eso apostamos por combinar conservación y sensibilización”.

