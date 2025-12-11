La Diputación de A Coruña licita las obras del nuevo mirador sobre el río Anllóns, en Ponteceso, por 62.276 euros

Ponteceso Archivo

La Diputación de A Coruña ha publicado la licitación de las obras del nuevo mirador sobre el río Anllóns, en el ayuntamiento de Ponteceso, con un presupuesto de 62.276,90 euros.

Según traslada el ente provincial, el proyecto se financia con cargo al Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos (PSTD) 'Los Fogones del Anllóns', impulsado por la institución y financiado con fondos Next Generation IU.

La Diputación impulsa la mejora ambiental y turística del río Anllóns en Gabenlle Más información

El plazo para la presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el próximo 17 de diciembre y el de ejecución de las obras es de dos meses.

El proyecto, concreta la Diputación, permitirá "recuperar y poner en valor un espacio natural de enorme interés paisajístico, situado junto a la desembocadura del río Anllóns y muy próximo a la Casa de Pondal".