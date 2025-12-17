El PSOE de Ponteceso saca adelante una moción para redactar un nuevo Plan Xeral

Una sesión plenaria de archivo en Ponteceso EC

En el pleno ordinario celebrado esta semana en Ponteceso, el PSOE, grupo mayoritario de la oposición, logró sacar adelante con una enmienda transaccional una moción pidiendo la redacción de un nuevo Plan Xeral.

Los socialistas justifican la iniciativa por las más de 500 enmiendas no resueltas del PXOM de 2015 y la necesidad de adaptar el documento a la realidad actual.

Según explica el portavoz de la formación, Lois García Carballido, en la moción se defiende una exposición pública detallada en todas las parroquias para que los vecinos sepan cómo van a quedar sus fincas.

García Carballido destaca asimismo que gracias a la “oposición útil del PSOE” el pleno sirvió también para que el alcalde, José Manuel Mato, anunciase que se va a acometer el saneamiento del Anllóns en 2026; que se va a arreglar el local social de Pazos; a llevar los presupuestos a pleno en febrero del próximo año y que las cuentas incluirán consignación para la obra de la senda de Lestemoño; a licitar el alumbrado público exterior; a mejorar el paseo entre A Trabe y el paseo fluvial; y que ya hay acuerdo de cesión con los propietarios para ejecutar los cortafuegos proyectados en los montes de Corme Aldea.

En su particular versión de lo sucedido en el pleno de esta semana, García Carballido acusa también al PP, Partido Galego y Adiante por Ponteceso de “impedir que Bardaio, A Ourada, Limiñoa e Riotorto teñan abastecemento cos 715.000 euros do Plan Único ou con fondos de Augas de Galicia”, tal y como se proponía en otra de las mociones socialistas.

Según el portavoz del grupo opositor “o alcalde só se comprometiu a levar a agua a Bardaio en 2026, segundo él porque é onde hai demanda”.

El PSOE pondría sobre la mesa otras asuntos como el deficiente servicio de transporte público de viajeros, la necesidad de construir vivienda protegida, la falta de apoyo al IES local en su demanda de un ciclo superior sanitario, etcétera

Centro de interpretación agropecuaria

Apin, por su parte, ha tirado de redes sociales para dar su punto de vista sobre la sesión plenaria de tres horas de duración.

Su portavoz, José Manuel Pose Verdes dice no entender el proyecto de “Modernización de edificio para centro de interpretación agropecuaria en Langueirón”, y mucho menos si se van a invertir 240.000 euros en modernizar una antigua caseta de información turística.

El edil también pidió que se limpie el paseo del malecón y se tomen medidas “con cabeza” para su conservación, además de abogar por un acuerdo para desbloquear la situación del Museo de Arte Contemporánea de Corme.