Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ponteceso

O Roncudo abre para la campaña navideña con pocas capturas debido al mal tiempo

El kilo de este marisco podría alcanzar los 300 euros si el producto sigue siendo escaso

Redacción
17/12/2025 18:39
Percebeiros en O Roncudo el pasado verano
Percebeiros en O Roncudo el pasado verano
EC
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

O Roncudo (Corme) abrió este miércoles para la extracción de percebe de cara a la campaña navideña. Una veintena de percebeiros salieron a faenar en una jornada marcada por las malas condiciones del mar, que dificultaron la labor. 

Los percebeiros pueden trabajar hora y media antes de baje la marea y otra hora cuando sube. Pocos lograron recoger el tope de seis kilos que les está permitido, pero aun así se mostraron satisfechos con el resultado y son optimistas en cuanto al precio que el ‘oro negro’ de O Roncudo puede llegar a alcanzar.

En esta  jornada se calculó que el precio del kilo andaría con 120 o 150 euros. No obstante, si las condiciones del mar no mejoran y el producto sigue siendo escaso, el precio podría llegar hasta los 300 euros el kilo en los próximos días. 

La roca de O Roncudo solo abre dos veces al año para extraer percebe: con motivo de la Festa do Percebe y para la campaña navideña, siendo esta última la más importante. 

El temporal que afecta esta semana seguirá aumentando los precios del marisco en general. “No se puede salir a faenar, hay especies que es muy complicado porque hay mucho oleaje y mar de fondo. Para el percebe se está complicando la campaña”, apunta José Antonio Pérez, presidente de la Federación Gallega de Cofradías. Según Pérez, en las lonjas la centolla ha superado casi los 50 euros, la almeja babosa ronda los 40 y la roja está entre los 24 y los 25 euros. En cuanto al pescado, el kilo de besugo ronda los 80 euros en lonja y el de palometa los 100, mientras que el pulpo se mueve entre los 10 y los 16, en función de su tamaño. 

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

pagina prueba copia

Receta | San Martiño a la marinera con ensalada de hinojo
Redacción
Una antigua sesión plenaria en Cee

Cee aprueba un presupuesto de 8,37 millones de euros, el más alto de su historia
Redacción
El párroco carballés, José García Gondar

José García Gondar: “O meu lema sempre foi o de acoller e abrir portas, de atender á xente”
Laura Rodríguez
Una de las actuaciones del Festival de Nadal

Derroche de talento en el Festival de Nadal de la Escola de Música de Cee
Redacción