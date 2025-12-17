O Roncudo abre para la campaña navideña con pocas capturas debido al mal tiempo

Percebeiros en O Roncudo el pasado verano EC

O Roncudo (Corme) abrió este miércoles para la extracción de percebe de cara a la campaña navideña. Una veintena de percebeiros salieron a faenar en una jornada marcada por las malas condiciones del mar, que dificultaron la labor.

Los percebeiros pueden trabajar hora y media antes de baje la marea y otra hora cuando sube. Pocos lograron recoger el tope de seis kilos que les está permitido, pero aun así se mostraron satisfechos con el resultado y son optimistas en cuanto al precio que el ‘oro negro’ de O Roncudo puede llegar a alcanzar.

En esta jornada se calculó que el precio del kilo andaría con 120 o 150 euros. No obstante, si las condiciones del mar no mejoran y el producto sigue siendo escaso, el precio podría llegar hasta los 300 euros el kilo en los próximos días.

La roca de O Roncudo solo abre dos veces al año para extraer percebe: con motivo de la Festa do Percebe y para la campaña navideña, siendo esta última la más importante.

El temporal que afecta esta semana seguirá aumentando los precios del marisco en general. “No se puede salir a faenar, hay especies que es muy complicado porque hay mucho oleaje y mar de fondo. Para el percebe se está complicando la campaña”, apunta José Antonio Pérez, presidente de la Federación Gallega de Cofradías. Según Pérez, en las lonjas la centolla ha superado casi los 50 euros, la almeja babosa ronda los 40 y la roja está entre los 24 y los 25 euros. En cuanto al pescado, el kilo de besugo ronda los 80 euros en lonja y el de palometa los 100, mientras que el pulpo se mueve entre los 10 y los 16, en función de su tamaño.