Ponteceso compra una parcela para convertirla en varias infraestructuras para Nemeño

El alcalde y el anterior propietario firmando el acuerdo | cedida

El Concello de Ponteceso suscribió el acuerdo mediante el cual Nemeño contará con tres nuevas infraestructuras para uso y disfrute de la vecindad: el Campo da Festa, una área recreativa y un aparcamiento público.

Se trata de una finca rústica de 3.200 metros cuadrados que linda al oeste con el camino de la iglesia de Nemeño y valorada en 19.200 euros. El alcalde, José Manuel Mato, firmó un acuerdo con el antiguo propietario, José Manuel Cotelo Amado, al que le agradeció las facilidades.

Mato incide en que "esta infraestructura era unha demanda da veciñanza de Nemeño que vén de lonxe e agora é unha realidade”. Añade que con la mayor rapidez comenzarán a trabajar para adecuar el entorno. También agradeció al “alcalde de Barrio de Nemeño, Rafa”.