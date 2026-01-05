La Guardia Rural sorprende a unos furtivos e incauta 30 kilos de erizos en Corme

Los erizos interceptados en la isla de A Estrela | cedida EC

La Guardia Rural de Corme detectó ayer a dos personas extrayendo erizo de mar en la isla de A Estrela. Tras observarlos durante un tiempo, los guardias comprobaron la extracción. Uno de los implicados escondía una bolsa con erizo entre las rocas, mientras que el otro la ocultaba entre los matorrales próximos a la zona de captura.

En total, se decomisaron 30,05 kilos de erizo de mar y dos garfios utilizados para la extracción. La intercepción se llevó a cabo una vez finalizada la actividad, momento en el que los guardias procedieron a identificarlos.

No se trata de la primera intervención de la Guardia Rural en el último mes. El 22 de diciembre observaron a dos personas extrayendo percebes en la isla de A Tiñosa. Al intentar darles el alto, los mariscadores ilegales huyeron.

Los guardias iniciaron una persecución a pie, atravesando dunas de la ría que une Corme y Laxe, y los infractores escaparon cruzando la ría a nado.

Más de 27.000 kilos

Gardacostas de Galicia cerró el año con un balance que refleja la dimensión de su labor contra el furtivismo y la pesca ilegal en el litoral gallego.

Durante 2025 se realizaron 9.704 inspecciones, se retiraron más de 36.000 aparejos de pesca prohibidos y se incautaron 27.477 kilos de productos, principalmente marisco y pescado capturado de forma irregular.

La Xunta destaca en un comunicado que estos datos “ponen de manifiesto el papel clave de este servicio público para garantizar una explotación responsable de los productos marinos y asegurar que llegan a los mercados mediante canales legales, con todas las garantías para los consumidores”.

Durante 2025, la mayor parte de la actividad ilegal detectada estuvo vinculada a la extracción de pulpo y marisco, “recursos de alto valor comercial y especialmente sensibles a la presión furtiva”, afirman desde la Xunta.

Gran parte de las actuaciones se concentraron en las Rías Baixas, zona de intensa actividad marisquera. En el marco de estos operativos, se retiraron 16.769 nasas y 15.439 trampas ilegales, conocidas como cacharros, así como más de 167.000 metros de artes de amenallo.

Además de sus funciones de inspección y control, Gardacostas de Galicia ha desempeñado un papel destacado en la defensa de la trazabilidad y la seguridad alimentaria, actuando en coordinación con otros departamentos de la Xunta, los servicios de salud pública y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

La Xunta subraya que este modelo de actuación integral, basado en la vigilancia, la prevención, la coordinación institucional y la proximidad al sector, convierte a Gardacostas de Galicia en un instrumento estratégico de las políticas marítimo-pesqueras, clave para la conservación de los recursos, la legalidad de la cadena mar-industria y el futuro de una actividad sostenible, segura y con garantías para la ciudadanía.