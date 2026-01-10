Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ponteceso

La Xunta mejora un tramo de la senda fluvial del río Anllóns en Ponteceso

La conselleira de Medio Ambiente visitó este sábado las obras que se realizaron en la zona

Redacción
10/01/2026 23:34
El alcalde de Ponteceso y la conselleira de Medio Ambiente en la senda del Anllóns este sábado
El alcalde de Ponteceso y la conselleira de Medio Ambiente en la senda del Anllóns este sábado
Raúl López Molina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

La mejora de un tramo del sendero fluvial del río Anllóns en Ponteceso ha sido una de las actuaciones destacadas dentro del plan ejecutado por la Xunta de Galicia para la puesta en valor de espacios naturales protegidos durante el año 2025. En total, el Gobierno autonómico llevó a cabo una veintena de obras de acondicionamiento y conservación en las cuatro provincias gallegas, con una inversión global próxima a los 800.000 euros

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, visitó este sábado el municipio acompañada por la directora xeral de Patrimonio Natural y por el alcalde de Ponteceso, para conocer de primera mano el resultado de la intervención realizada en la desembocadura del Anllóns. Según explicó, se trata de actuaciones de pequeña escala pero de gran impacto, orientadas a ordenar el uso público, facilitar el disfrute ciudadano y, al mismo tiempo, preservar los valores ambientales de estos espacios. 

En el caso de Ponteceso, los trabajos se centraron en un tramo de casi medio kilómetro de un sendero peatonal que discurre paralelo al río, dentro de un itinerario total de un kilómetro. La actuación, ya finalizada, contó con un presupuesto de 50.353,70 euros y consistió en la pavimentación del camino con xabre estabilizado con cemento, así como en el acondicionamiento de su entorno mediante la plantación de césped y árboles. Estas mejoras permiten hacer el recorrido más accesible y cómodo para la vecindad y para las personas que visitan la zona. 

Durante 2025, la Xunta ejecutó un total de nueve actuaciones en la provincia de Ourense, cuatro en Pontevedra, tres en Lugo y cuatro en A Coruña. En esta última, además de Ponteceso, se realizaron intervenciones en las Fragas do Eume y en el Complexo Dunar de Corrubedo y Lagoas de Carregal y Vixán. Las obras incluyeron mejoras de sendas, accesos, áreas de esparcimiento, puentes y señalización, así como acciones específicas de conservación de ecosistemas. 

Ángeles Vázquez subrayó que todas estas intervenciones comparten un objetivo común: poner en valor algunos de los espacios naturales más representativos de Galicia mediante una gestión ordenada de sus usos y la protección de la biodiversidad que albergan. Las actuaciones están cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) dentro del Plan Estratégico de la Política Agraria Común 2023-2027, reforzando así el compromiso con la conservación ambiental y el desarrollo sostenible del territorio.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El servicio va dirigido a niños que tengan entre 3 y 12 años

El Concello de A Laracha facilitará la conciliación durante la festividad de Entroido
Redacción
Las entradas pueden adquirirse de lunes a viernes o el mismo día de la función una hora antes del comienzo | cedida

La programación del Auditorio de Vimianzo incluye catorce espectáculos hasta mayo
Manuel Froxán Rial
La senda cicloturística de Camariñas pasa por el cabo Vilán

La Costa da Morte suma más de 227 kilómetros y cinco rutas ciclísticas de interés paisajístico
A. Pérez Cavolo
Imagen del Lubiáns-Oviedo Booling

El Lubiáns despide la primera vuelta en la pista del Liceo
Manuel Froxán Rial