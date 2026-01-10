La Xunta mejora un tramo de la senda fluvial del río Anllóns en Ponteceso

El alcalde de Ponteceso y la conselleira de Medio Ambiente en la senda del Anllóns este sábado Raúl López Molina

La mejora de un tramo del sendero fluvial del río Anllóns en Ponteceso ha sido una de las actuaciones destacadas dentro del plan ejecutado por la Xunta de Galicia para la puesta en valor de espacios naturales protegidos durante el año 2025. En total, el Gobierno autonómico llevó a cabo una veintena de obras de acondicionamiento y conservación en las cuatro provincias gallegas, con una inversión global próxima a los 800.000 euros.

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, visitó este sábado el municipio acompañada por la directora xeral de Patrimonio Natural y por el alcalde de Ponteceso, para conocer de primera mano el resultado de la intervención realizada en la desembocadura del Anllóns. Según explicó, se trata de actuaciones de pequeña escala pero de gran impacto, orientadas a ordenar el uso público, facilitar el disfrute ciudadano y, al mismo tiempo, preservar los valores ambientales de estos espacios.

En el caso de Ponteceso, los trabajos se centraron en un tramo de casi medio kilómetro de un sendero peatonal que discurre paralelo al río, dentro de un itinerario total de un kilómetro. La actuación, ya finalizada, contó con un presupuesto de 50.353,70 euros y consistió en la pavimentación del camino con xabre estabilizado con cemento, así como en el acondicionamiento de su entorno mediante la plantación de césped y árboles. Estas mejoras permiten hacer el recorrido más accesible y cómodo para la vecindad y para las personas que visitan la zona.

Durante 2025, la Xunta ejecutó un total de nueve actuaciones en la provincia de Ourense, cuatro en Pontevedra, tres en Lugo y cuatro en A Coruña. En esta última, además de Ponteceso, se realizaron intervenciones en las Fragas do Eume y en el Complexo Dunar de Corrubedo y Lagoas de Carregal y Vixán. Las obras incluyeron mejoras de sendas, accesos, áreas de esparcimiento, puentes y señalización, así como acciones específicas de conservación de ecosistemas.

Ángeles Vázquez subrayó que todas estas intervenciones comparten un objetivo común: poner en valor algunos de los espacios naturales más representativos de Galicia mediante una gestión ordenada de sus usos y la protección de la biodiversidad que albergan. Las actuaciones están cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) dentro del Plan Estratégico de la Política Agraria Común 2023-2027, reforzando así el compromiso con la conservación ambiental y el desarrollo sostenible del territorio.