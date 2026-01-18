Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ponteceso

Jornada de puertas abiertas en la Casa do Maior da Campara

Las obras están próximas a concluir

Redacción
18/01/2026 00:50
Una visita de hace un año del regidor a la Casa do Maior do Couto, también en Ponteceso
Una visita de hace un año del regidor a la Casa do Maior do Couto, también en Ponteceso
EC
 La nueva Casa do Maior da Campara, en el municipio de Ponteceso, está a punto de convertirse en una realidad. El próximo sábado 24 de enero tendrá lugar una jornada de puertas abiertas, a partir de las 11.30 horas.

Asistirán el alcalde, José Manuel Mato, y la concejala de Servicios Sociales, quienes mostrarán las nuevas instalaciones a los asistentes. El regidor subraya que será un día “importante para Ponteceso no que se dará un novo paso cara as políticas de benestar e envellecemento activo no concello”. 

Con la apertura de estas instalaciones, que se financia con una ayuda de la Dirección Xeral de Maiores y Atención Sociosanitaria de 53.153 euros, el Concello verá ampliada su carta de servicios para los vecinos de más edad de este municipio. Será la tercera Casa do Maior que se inaugura desde la llegada a la alcaldía de Mato, tal como indica el regidor, sumándose a las de la localidad de O Couto. En la jornada de puertas abiertas se presentará el resultado de las obras ejecutadas y los servicios que se prestarán en las nuevas instalaciones, además de concretar la fecha exacta en que tendrá lugar su apertura.

