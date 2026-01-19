El Melga de Ponteceso registró más de 3.000 visitas en un año a la baja

Grupo de los universitarios en el exterior del Melga Cedida

El Museo Etnolúdico de Galicia (Melga), en Ponteceso, hace balance de 2025, un año marcado por circunstancias excepcionales que afectaron su actividad y obligaron a ajustes en la programación.

Entre los hitos del año, el museo celebró 12 años desde su apertura y enfrentó un cierre parcial de casi seis meses por la falta de personal y la intervención quirúrgica de su director, Ricardo Pérez y Verdes.

Estas circunstancias provocaron que 2025 fuera el año con menor afluencia de público, especialmente de visitantes por libre, así como una reducción en las visitas guiadas.

Aun así, el museo realizó 54 sesiones de visitas guiadas, con un total de 2.602 asistentes, y 583 visitantes por libre, superando las 3.000 personas durante todo el año. Durante el verano, las visitas de particulares alcanzaron las 500 personas, solo en los fines de semana.

La mayoría de los visitantes fueron gallegos (85%), mientras que el 10% procedía de otras comunidades españolas, principalmente Madrid, Asturias y Extremadura, y un 5% del extranjero, procedentes de Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Alemania.

Nuevas adquisiciones

En cuanto a donaciones , se recibieron 14 piezas de cuatro personas, entre las que destacan una ballesta de madera, cuatro puzzles educativos, tres muñecas de época, dos biggieri griegos y una pelota de cuero.

Además, se incorporaron 167 nuevas piezas a los fondos del museo, incluyendo un doble columpio de muñecas de madera, fabricado en Alemania entre los años 20 y 30, y un juguete francés de apuestas para adultos, considerados las joyas del año.

El museo recibió también el Premio del Sistema Integral de Calidad Turística en Destino (Sincted) por su compromiso con la calidad turística en A Costa da Morte y el Premio Teatro Fegatea-24, otorgado a la vicepresidenta Lola Roel por su obra ‘Cartas del yo ausente’, para la cual Melga colaboró prestando juguetes para la puesta en escena.

El 1 de septiembre se cerró temporalmente el museo tras la imposibilidad de mantener el contrato de la técnica, Vanessa Casais, contratada a principios de año, reanudando las visitas el 8 de octubre, exclusivamente con cita previa para grupos.

Este año fue además la primera vez que Melga recibió a un grupo de personas mayores de Ponteceso, muchos de los cuales desconocían la existencia del museo.

Hermandades

En 2025, el Melga amplió su red de colaboraciones con otros museos españoles, sumando cuatro nuevos hermanamientos: dos con centros de Valladolid, uno en Burgos y otro en Asturias. Con estas incorporaciones, el museo ya mantiene ocho hermanamientos a nivel nacional.

Además, el Melga participó en cuatro salidas fuera de Galicia, visitando Aranda del Duero (Castilla y León), Reus (Tarragona), Ribeira y Oporto, para asistir a encuentros y asambleas sobre juegos y deportes tradicionales.

Durante estos meses, también estuvieron presentes en varios festivales de Juegos y Deportes Tradicionales gallegos, como las Festiletras en O Couto, donde más de 150 personas se acercaron a la plaza del Outeiriño para disfrutar de las demostraciones.

También participaron en el Club Salgueiro de Paderne, en Betanzos, con más de 250 asistentes, y visitaron Cerceda para mostrar los juegos en el CEIP Celso Emilio Ferreiro con tres actividades que sumaron un total de 700 participantes.

Los ejes del trabajo del Melga siguen siendo, a pesar de las dificultades, la reestructuración y ordenación del museo, su mantenimiento, la difusión en medios y festivales y, sobre todo, la adquisición de nuevas piezas que hagan crecer los fondos del museo.