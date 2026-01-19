Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ponteceso

El Melga de Ponteceso registró más de 3.000 visitas en un año a la baja

A pesar de cierres parciales, el museo mantiene su actividad y suma nuevas adquisiciones

Redacción
19/01/2026 20:36
Grupo de los universitarios en el exterior del Melga
Grupo de los universitarios en el exterior del Melga
Cedida
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

El Museo Etnolúdico de Galicia (Melga), en Ponteceso, hace balance de 2025, un año marcado por circunstancias excepcionales que afectaron su actividad y obligaron a ajustes en la programación.

Entre los hitos del año, el museo celebró 12 años desde su apertura y enfrentó un cierre parcial de casi seis meses por la falta de personal y la intervención quirúrgica de su director, Ricardo Pérez y Verdes. 

Estas circunstancias provocaron que 2025 fuera el año con menor afluencia de público, especialmente de visitantes por libre, así como una reducción en las visitas guiadas.

 Aun así, el museo realizó 54 sesiones de visitas guiadas, con un total de 2.602 asistentes, y 583 visitantes por libre, superando las 3.000 personas durante todo el año. Durante el verano, las visitas de particulares alcanzaron las 500 personas, solo en los fines de semana.

La mayoría de los visitantes fueron gallegos (85%), mientras que el 10% procedía de otras comunidades españolas, principalmente Madrid, Asturias y Extremadura, y un 5% del extranjero, procedentes de Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Alemania

Nuevas adquisiciones

En cuanto a donaciones , se recibieron 14 piezas de cuatro personas, entre las que destacan una ballesta de madera, cuatro puzzles educativos, tres muñecas de época, dos biggieri griegos y una pelota de cuero. 

Además, se incorporaron 167 nuevas piezas a los fondos del museo, incluyendo un doble columpio de muñecas de madera, fabricado en Alemania entre los años 20 y 30, y un juguete francés de apuestas para adultos, considerados las joyas del año. 

El museo recibió también el Premio del Sistema Integral de Calidad Turística en Destino (Sincted) por su compromiso con la calidad turística en A Costa da Morte y el Premio Teatro Fegatea-24, otorgado a la vicepresidenta Lola Roel por su obra ‘Cartas del yo ausente’, para la cual Melga colaboró prestando juguetes para la puesta en escena. 

El 1 de septiembre se cerró temporalmente el museo tras la imposibilidad de mantener el contrato de la técnica, Vanessa Casais, contratada a principios de año, reanudando las visitas el 8 de octubre, exclusivamente con cita previa para grupos.

Este año fue además la primera vez que Melga recibió a un grupo de personas mayores de Ponteceso, muchos de los cuales desconocían la existencia del museo. 

Hermandades

En 2025, el Melga amplió su red de colaboraciones con otros museos españoles, sumando cuatro nuevos hermanamientos: dos con centros de Valladolid, uno en Burgos y otro en Asturias. Con estas incorporaciones, el museo ya mantiene ocho hermanamientos a nivel nacional. 

Además, el Melga participó en cuatro salidas fuera de Galicia, visitando Aranda del Duero (Castilla y León), Reus (Tarragona), Ribeira y Oporto, para asistir a encuentros y asambleas sobre juegos y deportes tradicionales.

Durante estos meses, también estuvieron presentes en varios festivales de Juegos y Deportes Tradicionales gallegos, como las Festiletras en O Couto, donde más de 150 personas se acercaron a la plaza del Outeiriño para disfrutar de las demostraciones. 

También participaron en el Club Salgueiro de Paderne, en Betanzos, con más de 250 asistentes, y visitaron Cerceda para mostrar los juegos en el CEIP Celso Emilio Ferreiro con tres actividades que sumaron un total de 700 participantes.

Los ejes del trabajo del Melga siguen siendo, a pesar de las dificultades, la reestructuración y ordenación del museo, su mantenimiento, la difusión en medios y festivales y, sobre todo, la adquisición de nuevas piezas que hagan crecer los fondos del museo. 

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

El stand informativo de la Universidade da Coruña

Exitosa II Feira das Universidades en Carballo
Redacción
La manifestación de las cofradías de a comarca este lunes en Corcubión

El sector del mar de la Costa da Morte, en pie de guerra: “Non se pode lexislar de costas á frota”
A. Pérez Cavolo
Las ganadoras del concurso. CEDIDA

Dos alumnas de Baio ganan el concurso Petiscos de Ciencia 2025
Redacción
Fernando Cabeza Quiles

Cabeza Quiles presenta ‘Toponimia de Padrón y Pontecesures’
Redacción