Ponteceso cierra su campaña de comercio navideña entregando el lingote de oro

El alcalde, José Manuel Mato, haciendo entrega del lingote a la ganadora | cedida

El Concello de Ponteceso puso el broche de oro a su campaña de comercio “O Nadal chega a Ponteceso entre versos, luz e maxia” con la entrega del gran premio de esta edición, el lingote de oro valorado en aproximadamente 1.500 euros.

El alcalde, José Manuel Mato, felicitó a la ganadora del galardón y destacó que se trata de “un premio á fidelidade e ao compromiso desta veciña co tecido económico local”.

Ante la excelente acogida de la iniciativa, tanto entre la vecindad como entre los establecimientos participantes, el regidor anunció que habrá nuevas convocatorias este año, tanto en el mes de mayo como de nuevo en navidad. La campaña, que estuvo en marcha durante todo diciembre y hasta el 5 de enero, contó con un centro de comercios adheridos.

Durante este período, la clientela recibió un pasaporte que debía completar con seis sellos de seis establecimientos diferentes, obteniendo un distintivo por cada compra superior a cinco euros.

Los pasaportes completos participaron en el gran sorteo, que además del lingote repartía bicicletas y tablets. El primer edil valoró muy positivamente los resultados obtenidos y subrayó que la elevada implicación de los comerciantes fue vital, “sen cuxo esforzo e dedicación non sería posible pór en marcha esta iniciativa”.