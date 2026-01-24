Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ponteceso

Exitosa jornada de puertas abiertas en la Casa do Maior de A Campara

Redacción
24/01/2026 19:43
La jornada de puertas abiertas en la Casa do Maior de A Campara estuvo muy animada
La jornada de puertas abiertas en la Casa do Maior de A Campara estuvo muy animada
Raúl López Molina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

La nueva Casa do Maior de A Campara abrió este sábado sus puertas a los vecinos de Ponteceso en una jornada con amplia participación, en la que se pudieron conocer las instalaciones financiadas con una ayuda autonómica de 53.153 euros. 

Al acto acudieron el alcalde, José Manuel Mato, y la concejala de Servicios Sociales, Marisé Álvarez, además de numerosos vecinos de la parroquia. Desde el Concello agradecieron el apoyo de la Xunta a este tipo de iniciativas que refuerzan los servicios sociales y contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Álex Pérez, pichichi de la categoría, volvió a marcar dos nuevos goles

Paso de gigante de Lubiáns para asegurar la tercera plaza del grupo
Manuel Froxán Rial
Un lance del Paiosaco-Victoria de la primera vuelta

Compromisos difíciles para Sofán, Paiosaco y Dumbría en la jornada 19 de Preferente Futgal
Redacción
Avenida de Fisterra en Carballo

Pinchan trece coches en la avenida de Fisterra carballesa
Redacción
Responsables del bar 'Tempo' de la calle Fomento

Apertura de los bares ‘Tempo’ y ‘A Nosa’ en Carballo
Redacción