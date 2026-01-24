Exitosa jornada de puertas abiertas en la Casa do Maior de A Campara

La jornada de puertas abiertas en la Casa do Maior de A Campara estuvo muy animada Raúl López Molina

La nueva Casa do Maior de A Campara abrió este sábado sus puertas a los vecinos de Ponteceso en una jornada con amplia participación, en la que se pudieron conocer las instalaciones financiadas con una ayuda autonómica de 53.153 euros.

Al acto acudieron el alcalde, José Manuel Mato, y la concejala de Servicios Sociales, Marisé Álvarez, además de numerosos vecinos de la parroquia. Desde el Concello agradecieron el apoyo de la Xunta a este tipo de iniciativas que refuerzan los servicios sociales y contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas mayores.