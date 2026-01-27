Mi cuenta

‘Casa Balarés’, premio al mejor desayuno en Madrid Fusión

El establecimiento forma parte de la delegación de la Diputación coruñesa

Redacción
27/01/2026 21:18
Silvia Facal y Rafa Varela posan con el premio recibido
Silvia Facal y Rafa Varela posan con el premio recibido
Cedida
Casa Balarés, de Ponteceso, recibió este martes el premio ‘Mejor desayuno’ en Madrid Fusión 2026. Este proyecto de restauración y hotelero liderado por Silvia Facal y Rafael Varela competía con otros tres establecimientos en la categoría de Hoteles Boutique, llevándose el premio. Casa Balarés forma parte de la programación diseñada para este evento por la Diputación coruñesa bajo la marca ‘A paisaxe que sabe’

Además, Silvia Facal y Rafa Varela realizaron un ‘showcooking’ en el que presentaron un mejillón de O Barbanza en escabeche casero y una merluza de bajura con emulsión de ajada gallega y chícharo lágrima. fotos: cedidas

