Los 715.000 euros del POS+ de Ponteceso van para gasto corriente

El alcalde de Ponteceso, José Manuel Mato, durante una sesión plenaria Archivo

La corporación de Ponteceso también acaba de dar luz verde a la anualidad de este año del Plan de Obras e Servizos de la Diputación, así como al Plan Complementario.

Ambos programas provinciales dejarán una inversión en el municipio pontecesán de 848.186,55 euros.

Por el Plan Único ordinario al Concello le corresponde un total de 715.044 euros, que serán destinados íntegramente a gasto corriente.

Según explicó el alcalde, José Manuel Mato, esta decisión permitirá al gobierno municipal municipal “garantir a prestación dos servizos municipais e executar actuacións necesarias con maior axilidade”.

Por lo que atañe a los 133.142,55 euros del Plan Complementario, se destinarán al acondicionamiento y mejora de tres caminos vecinales en la parroquia de Tella, una actuación que busca mejorar la seguridad y la accesibilidad en las vías rurales.

En el pleno y ya fuera de los asuntos relacionados con los programas de ayudas de la Diputación, la corporación aprobó la modificación urbanística de una parcela de titularidad municipal situada en Los Melcos, en la parroquia de Langueirón.

El objetivo es posibilitar en el futuro la construcción de un Centro de Interpretación do Medio Rural, que también acogerá el centro social parroquial.

Esta iniciativa cuenta con un presupuesto estimado de 232.000 euros y requería de esta modificación al tratarse de suelo rústico de protección agropecuaria.

Los ediles acordaron asimismo solicitar a la Axencia de Turismo de Galicia la declaración del Festiletras como Festa de Interese Turístico, con el fin de poner en valor este evento cultural y reforzar así su proyección turística y social.

El alcalde, José Manuel Mato, destacó que “estas decisións amosan o compromiso do goberno municipal cunha xestión responsable dos recursos, coa mellora das infraestruturas no rural e coa promoción da cultura e da identidade de Ponteceso”