Ponteceso

El IES Eduardo Pondal refuerza su internacionalización con dos movilidades Erasmus+

Alumnado y profesorado viajan a varios paises europeos para conseguir formación y experiencias internacionales

Redacción
10/02/2026 21:16
Los alumnos de Transporte y Mantenimiento de Vehículos | cedida
El instituto Eduardo Pondal de Ponteceso desarrolla este mes dos movilidades internacionales dentro del programa Erasmus+, reforzando su compromiso con la calidad educativa, el desarrollo académico y profesional del alumnado y la internacionalización del centro. Entre el 3 y el 10 de febrero, alumnado de Transporte y Mantenimiento de Vehículos visitó Italia, conociendo fábricas de Lamborghini, Ferrari, Ducati y Pagani, así como la Dallara Academy, completando la estancia con formación práctica en Brescia. 

Esta semana, alumnado de 3º y 4º de ESO participa en una movilidad Erasmus SCH en Alemania, conviviendo con familias anfitrionas, asistiendo a clases y visitando el Parlamento Europeo, Stuttgart, el Museo Mercedes-Benz y la región del Lago de Constanza.

Estas experiencias continuarán con alumnado del Ciclo de Atención a Personas en Situación de Dependencia en Italia hasta junio, y con un nuevo intercambio de 1º de Bachillerato a Rennes (Francia) en marzo.

El profesorado también participa en intercambios formativos en Italia, Grecia y Chile, fomentando la innovación pedagógica y la internacionalización. Estas acciones consolidan Erasmus+ como estrategia clave para la formación integral y europea del alumnado. 

