La conselleira de Medio Rural visita Ponteceso para impulsar el desarrollo de la aldea de O Couto

La conselleira reunida con el gerente de la fundación y el alcalde | cedida

La conselleira del Medio Rural, María José Gómez, se reunió este mediodía con el gerente de la Fundación Eduardo Pondal, Jose María Varela, y con el alcalde del ayuntamiento de Ponteceso, José Manuel Mato Martínez, con quien evaluó posibles vías de colaboración para fomentar el desarrollo rural de la aldea del Couto, situada en esta localidad, y dinamizada por esta asociación a través de proyectos de voluntariado vecinal.

Durante el encuentro, estudiaron diversas iniciativas de índole social y cultural, con el fin de impulsar las tareas que está llevando a cabo a Fundación para contribuir al futuro sostenible y participativo de la aldea. En este sentido, la conselleira de la Xunta mostró su voluntad de trabajar codo a codo para conseguir estos objetivos.