Trasladan a un hombre al hospital tras una reyerta en Ponteceso

Un hombre, G.S.G. de 39 años de edad, tuvo que ser trasladado al hospital en la tarde de este pasado jueves tras ser agredido en la localidad coruñesa de Ponteceso.

Según fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press, los hechos ocurrieron minutos antes de las 20.00 horas y fue un particular el que alertó al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias.

Esta persona solicitaba la presencia de las fuerzas del orden al estarse produciendo una reyerta en una vivienda de la avenida Eduardo Pondal. Además, también pedía asistencia sanitaria al presumiblemente haber heridos.

Fuentes del 061 han confirmado a Europa Press que un varón de 39 años tuvo que ser finalmente evacuado al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac).