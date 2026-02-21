Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ponteceso

El gobierno de Ponteceso fija para el 2 de mayo la primera edición de la Festa do Maior

El alcalde anuncia su intención de consolidar la cita dándole una periodicidad anual

Manuel Froxán Rial y Redacción
21/02/2026 21:14
El alcalde de Ponteceso, José Manuel Mato,durante una sesión plenaria
El equipo de gobierno del Concello de Ponteceso anuncia que el 2 de mayo se llevará a cabo la primera edición de la Festa do Maior, iniciativa que nace con la finalidad de promover la convivencia entre vecinos de las distintas parroquias y como acto de reconocimiento para todas aquellas personas del municipio que tengan 65 o más años o que vayan a cumplirlos a lo largo del 2026. 

El alcalde, José Manuel Mato, destaca que la celebración busca rendir un homenaje a generaciones que contribuyeron de manera decisiva al desarrollo de Ponteceso, reconociendo su trayectoria, experiencia y los valores transmitidos a lo largo de los años. 

“Esta festa é unha mostra do respecto e do agradecemento que queremos trasladar ás nosas persoas maiores, fundamentais na construción do Ponteceso actual”, señala Mato, al tiempo que anuncia su intención de que acabe consolidándose como una celebración anual. 

De esta forma, el Concello de Ponteceso reafirma su compromiso con la puesta en valor del trabajo de los mayores y la creación de espacios que favorezcan el encuentro y la convivencia vecinal.

