Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ponteceso

Los socialistas pontecesanos critican la forma de acometer la limpieza de las pistas de Tella

Llevarán una iniciativa a pleno para pedir que la tierra no se deposito en los bordes de las fincas

Manuel Froxán Rial
21/02/2026 21:12
Los socialistas piden que no se deposite tierra en las fincas
Los socialistas piden que no se deposite tierra en las fincas
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El portavoz del grupo socialista de Ponteceso, Lois García Carballido, muestra su disconformidad por cómo el Concello está acometiendo la limpieza de pistas en la parroquia de Tella. 

Se queja concretamente de que parte de la tierra retirada por la excavadora que trabaja en la zona se deposita “nos bordos das propias fincas”, actuación que considera más propia “dun camiño de monte”.

 García Carballido asegura haber recibido varias quejas vecinales al respecto, motivo por el que su grupo llevará el asunto al próximo pleno ordinario a través de un ruego. 

A través de esa iniciativa solicitará que la limpieza de cunetas, tanto en Tella como en el resto de parroquias del municipio, se acomete “con coidado...retirando sempre a terra extraída das cunetas e depositándoa nunha finca axeitada de carácter forestal ou similar, e nunca nas propias fincas situadas á beira dos núcleos rurais nin naquelas destinadas a cultivo agrícola ou pradeiras”. 

Al propio tiempo, el portavoz socialista pedirá que se proceda asimismo a limpiar todas las arquetas que estén atascadas, además de rogar que “non se tiren as pedras dos valados”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El alcalde de Ponteceso, José Manuel Mato,durante una sesión plenaria

El gobierno de Ponteceso fija para el 2 de mayo la primera edición de la Festa do Maior
Redacción
Los socialistas piden que no se deposite tierra en las fincas

Los socialistas pontecesanos critican la forma de acometer la limpieza de las pistas de Tella
Manuel Froxán Rial
Presentación del equipo de SpainSKill

Una estudiante de Ponteceso participa en el campeonato nacional de FP SpainSkills
Redacción
Hospital Universitario de A Coruña, Chuac

Trasladan a un hombre al hospital tras una reyerta en Ponteceso
EP