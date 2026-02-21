Los socialistas pontecesanos critican la forma de acometer la limpieza de las pistas de Tella

Los socialistas piden que no se deposite tierra en las fincas Cedida

El portavoz del grupo socialista de Ponteceso, Lois García Carballido, muestra su disconformidad por cómo el Concello está acometiendo la limpieza de pistas en la parroquia de Tella.

Se queja concretamente de que parte de la tierra retirada por la excavadora que trabaja en la zona se deposita “nos bordos das propias fincas”, actuación que considera más propia “dun camiño de monte”.

García Carballido asegura haber recibido varias quejas vecinales al respecto, motivo por el que su grupo llevará el asunto al próximo pleno ordinario a través de un ruego.

A través de esa iniciativa solicitará que la limpieza de cunetas, tanto en Tella como en el resto de parroquias del municipio, se acomete “con coidado...retirando sempre a terra extraída das cunetas e depositándoa nunha finca axeitada de carácter forestal ou similar, e nunca nas propias fincas situadas á beira dos núcleos rurais nin naquelas destinadas a cultivo agrícola ou pradeiras”.

Al propio tiempo, el portavoz socialista pedirá que se proceda asimismo a limpiar todas las arquetas que estén atascadas, además de rogar que “non se tiren as pedras dos valados”.