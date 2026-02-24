Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ponteceso

Fabiola García destaca que la red de casas del mayor suma ya 800 plazas de atención diurna gratuita

La conselleira de Política Social e Igualdad efectuó una visita el servicio de la red abierto recientemente en A Campara

Manuel Froxán Rial
24/02/2026 22:56
La conselleira Fabiola García departiendo con usuarias de la Casa do Maior de A Campara
La conselleira Fabiola García departiendo con usuarias de la Casa do Maior de A Campara
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, efectuó este martes una visita a los cinco usuarios de la Casa do Maior de A Campara, en Ponteceso, abierta recientemente. 

Es uno de los 160 recursos de estas características que la Xunta impulsa en Galicia y que suman ya 800 plazas gratuitas de atención diurna en el rural. 

El servicio de A Campara se puso en marcha gracias a la última orden para creación de estos recursos del año 2025, en la que la Xunta invirtió algo más de un millón de euros, y que permitió ampliar la red hasta las 160 casas del mayor que hay ahora en Galicia. 

Fabiola García– que estuvo acompañada por el director de Maiores e Atención Sociosanitaria, Antón Acevedo, y por la concejala de Servicios Sociales, Marisé Álvarez,– destacó que las casas del mayor son servicios pioneros que buscan responder a las necesidades de los mayores, al tiempo que les facilitan seguir en su entorno sin renunciar a cuidados de calidad. 

También incidió en que contribuyen a crear empleo en la zona, dinamizar el rural y facilitar la conciliación de las familias.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

La conselleira Fabiola García departiendo con usuarias de la Casa do Maior de A Campara

Fabiola García destaca que la red de casas del mayor suma ya 800 plazas de atención diurna gratuita
Manuel Froxán Rial
El conselleiro Román Rodríguez recorriendo las instalaciones del IES acompañado por el alcalde, José Manuel Mato

La Xunta invertirá 400.000 euros en el tejado del IES de Ponteceso, dañado por los temporales
Manuel Froxán Rial
El alcalde de Ponteceso, José Manuel Mato,durante una sesión plenaria

El gobierno de Ponteceso fija para el 2 de mayo la primera edición de la Festa do Maior
Redacción
Los socialistas piden que no se deposite tierra en las fincas

Los socialistas pontecesanos critican la forma de acometer la limpieza de las pistas de Tella
Manuel Froxán Rial