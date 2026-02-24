Fabiola García destaca que la red de casas del mayor suma ya 800 plazas de atención diurna gratuita

La conselleira Fabiola García departiendo con usuarias de la Casa do Maior de A Campara Cedida

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, efectuó este martes una visita a los cinco usuarios de la Casa do Maior de A Campara, en Ponteceso, abierta recientemente.

Es uno de los 160 recursos de estas características que la Xunta impulsa en Galicia y que suman ya 800 plazas gratuitas de atención diurna en el rural.

El servicio de A Campara se puso en marcha gracias a la última orden para creación de estos recursos del año 2025, en la que la Xunta invirtió algo más de un millón de euros, y que permitió ampliar la red hasta las 160 casas del mayor que hay ahora en Galicia.

Fabiola García– que estuvo acompañada por el director de Maiores e Atención Sociosanitaria, Antón Acevedo, y por la concejala de Servicios Sociales, Marisé Álvarez,– destacó que las casas del mayor son servicios pioneros que buscan responder a las necesidades de los mayores, al tiempo que les facilitan seguir en su entorno sin renunciar a cuidados de calidad.

También incidió en que contribuyen a crear empleo en la zona, dinamizar el rural y facilitar la conciliación de las familias.