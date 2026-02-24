Mi cuenta

Ponteceso

La Xunta invertirá 400.000 euros en el tejado del IES de Ponteceso, dañado por los temporales

La actual cubierta será sustituida por otra de panel sándwich con aislamiento térmico de 30 milímetros

Manuel Froxán Rial
24/02/2026 22:51
El conselleiro Román Rodríguez recorriendo las instalaciones del IES acompañado por el alcalde, José Manuel Mato
Mar Casal
El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, destacó este martes durante su visita al IES Eduardo Pondal de Ponteceso que la Xunta está atendiendo de forma ágil y eficaz a las incidencias derivadas de los temporales de este invierno a través de las unidades técnicas provinciales y de servicios centrales. 

Se trata, enfatizó, de reparar los daños antes de que se conviertan en problemas mayores.

 “Estamos a investir 5,2 millóns de euros en 119 actuacións de reparación en colexios e institutos de toda Galicia tras as condicións climatolóxicas das pasadas semanas”, explicó Román Rodríguez mientras recorría las instalaciones del instituto pontecesán acompañado por el alcalde del municipio, José Manuel Mato, y miembros de su gobierno, así como de miembros de la dirección del centro. 

El IES Eduardo Pondal es precisamente uno de los que se va a ver favorecido por el plan de actuaciones diseñado por la Xunta. En este caso se acometerá el cambio de 3.578 metros cuadrados de cubierta, con una inversión de casi 400.000 euros. 

El proyecto está en fase de supervisión, con el objetivo de licitarlo lo antes posible y poder ejecutar la obra en verano. 

La nueva cubrición será de panel sándwich de 30 milímetros de espesor con aislamiento térmico de lana de roca y lucernarios de policarbonato. También se colocarán nuevos canalones y bajantes. 

La actuación eleva a 700.000 euros la inversión de la Xunta en los centros educativos de Ponteceso al amparo del Plan de nueva arquitectura pedagógica. 

En este sentido, además de algunas pequeñas reparaciones en varios centros del municipio, destacan las mejoras sectoriales en el colegio Eduardo Pondal (105.000 euros), así como la instalación de un ascensor en el propio instituto.

 A nivel del conjunto de Galicia se va a acometer 119 reparaciones en colegios e institutos con una inversión que rondará los 5,2 millones. 

En cuanto al tipo de actuaciones, Román Rodríguez señaló que se trata, sobre todo, de arreglos en zonas como cubiertas y lucernarios, así como pequeñas reparaciones internas de goteras ocasionadas por la entrada de agua. 

Además, se están preparando varios cambios de cubierta que, tras este invierno, será necesario acometer en los próximos meses. “O obxectivo é atallar estes danos con pequenas reparacións antes de que se convertan en problemas maiores”, explicó el conselleiro. 

Román Rodríguez reiteró el compromiso de la Xunta con la rehabilitación, conservación y mejora de los centros, “intervenciones en las que llevamos invertido más de 210 millones al amparo del Plan de nueva arquitectura pedagógica, una parte muy importante del total del plan, que supone una inversión de más de 331 millones de euros incluyendo ampliaciones a nuevas construcciones”. 

Por último, reiteró la necesidad de que el Gobierno central habilite un Plan nacional de mejora de infraestructuras educativas y de que se aplique el IVA reducido del 10% a las obras de construcción y reforma de centros educativos públicos.

