El muelle de Corme tendrá una renovación integral de su alumbrado a cargo de Portos

Alumbrado del muelle de corme

El muelle de Corme (Ponteceso) contará próximamente con un sistema de iluminación completamente renovada. Portos de Galicia está ejecutando estos trabajos tras la solicitud trasladada por el alcalde de Ponteceso, José Manuel Mato, según informa el Concello.

El regidor agradeció la buena disposición y diligencia de la Consellería do Mar y de Portos de Galicia, y en particular del presidente del organismo, José Antonio Álvarez Vidal, por atender las peticiones formuladas por el Concello.

La actuación se pone en marcha después de que el alcalde trasladara al ente las incidencias comunicadas por los vecinos y vecinas de la zona, relacionadas con el estado de la iluminación.

Una vez finalizadas las obras, el muelle de Corme contará con una renovación integral del alumbrado, mejorando así la seguridad y la visibilidad en un espacio clave para la actividad portuaria y para la ciudadanía.