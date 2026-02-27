Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ponteceso

El muelle de Corme tendrá una renovación integral de su alumbrado a cargo de Portos

Portos de Galicia invertirá en la mejora de la eficiencia energética y la seguridad de la infraestructura portuaria

Redacción
27/02/2026 22:44
Alumbrado del muelle de corme
Alumbrado del muelle de corme
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

 El muelle de Corme (Ponteceso) contará próximamente con un sistema de iluminación completamente renovada. Portos de Galicia está ejecutando estos trabajos tras la solicitud trasladada por el alcalde de Ponteceso, José Manuel Mato, según informa el Concello.

El regidor agradeció la buena disposición y diligencia de la Consellería do Mar y de Portos de Galicia, y en particular del presidente del organismo, José Antonio Álvarez Vidal, por atender las peticiones formuladas por el Concello. 

La actuación se pone en marcha después de que el alcalde trasladara al ente las incidencias comunicadas por los vecinos y vecinas de la zona, relacionadas con el estado de la iluminación. 

Una vez finalizadas las obras, el muelle de Corme contará con una renovación integral del alumbrado, mejorando así la seguridad y la visibilidad en un espacio clave para la actividad portuaria y para la ciudadanía. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Alumbrado del muelle de corme

El muelle de Corme tendrá una renovación integral de su alumbrado a cargo de Portos
Redacción
Integrantes de la asociación Inllar

Inllar celebra su I Foliada el sábado 28 de febrero en Ponteceso
Redacción
La conselleira Fabiola García departiendo con usuarias de la Casa do Maior de A Campara

Fabiola García destaca que la red de casas del mayor suma ya 800 plazas de atención diurna gratuita
Manuel Froxán Rial
El conselleiro Román Rodríguez recorriendo las instalaciones del IES acompañado por el alcalde, José Manuel Mato

La Xunta invertirá 400.000 euros en el tejado del IES de Ponteceso, dañado por los temporales
Manuel Froxán Rial