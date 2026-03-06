La Xunta invierte 90.000 euros en aislar las fachadas de la escuela infantil de Ponteceso

El gerente del Consorcio (i.) y el alcalde departiendo con los escolares Cedida

La Xunta de Galicia invertirá algo más de 88.800 euros en la mejora de las instalaciones de la escuela infantil de Ponteceso, incluida en la red autonómica Galiña Azul.

La inversión fue confirmada por el gerente del Consorcio Galego de Servizos e Igualdade, Perfecto Rodríguez, durante la visita que efectuó al centro, en la que estuvo acompañado por el alcalde, José Manuel Mato, y miembros de su gobierno.

Las obras, que contratará y ejecutará el Concello durante los meses de verano, aprovechando el período vacacional, se centrarán en las fachadas del inmueble, y tienen como objetivo mejorar las condiciones térmicas y de aislamiento del mismo.

Además, se instalará un nuevo toldo exterior en el centro.

Perfecto Rodríguez explicó que con esta actuación se complementan unas mejoras ya iniciadas en el 2024 con el recubrimiento de una de las fachadas de la escuela, y en las que se invirtieron 21.000 euros.

El gerente del Consorcio enmarcó esta intervención en el compromiso de la Xunta con la atención a la infancia y el apoyo a la conciliación de las familias, a través de inversiones de mejora en los centros para niños de 0 a 3 años o también con medidas como la gratuidad.

Al respeto, destacó que este es el cuarto curso consecutivo en el que las familias gallegas no tienen que pagar nada por la atención educativa de sus hijos o hijas, vayan a una escuela 0-3 de la Xunta, dependiente de un ayuntamiento, de iniciativa social o privada.

Gracias a la gratuidad, Galicia lidera la tasa de escolarización en el primero ciclo de Infantil con un 65%, 15 puntos por encima de la media nacional.