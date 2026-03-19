Ponteceso solicita ayuda a la Xunta para prolongar la senda fluvial del Anllóns

Un momento de la reunión entre la conselleira Ángeles Vázquez y el alcalde, José Manuel Mato Cedida

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, mantuvo un encuentro de trabajo con el alcalde de Ponteceso, José Manuel Mato, en el que ambos evaluaron posibles vías de colaboración al objeto de realizar trabajos de conservación que permitan dar continuidad a la senda del río Anllóns.

El regidor le presentó a la responsable autonómica una memoria valorada de esta actuación -para mejorar el camino con pavimento de zahorra y el mobiliario urbano existente (bancos y miradores sobre el río) hecho en madera y que está deteriorado por el paso del tiempo- con el fin de que sea analizada técnicamente para determinar la posibilidad de acceder a financiación autonómica.

La finalidad del proyecto presentado por el alcalde es continuar con las intervenciones de conservación realizadas en ejercicios anteriores, como las desarrolladas el año pasado con el apoyo de la Consellería de Medio Ambiente en un trecho de casi medio kilómetro de un sendero peatonal de un kilómetro de longitud en total y que discurre también paralelo al río Anllóns.

Vázquez le trasladó al alcalde la voluntad de la Xunta de seguir trabajando en la puesta en valor de espacios protegidos.

En la reunión también se habló de los trabajos que está realizando Augas de Galicia para definir el proyecto de creación de un área de inundación controlada en Ponteceso que ponga fin al problema de las riadas.

Una vez que los técnicos diseñen la mejor solución, ambas administraciones firmarán un convenio de colaboración para proceder a licitar el contrato.