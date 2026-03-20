El colegio Eduardo Pondal de Ponteceso, referente en igualdad y convivencia escolar

Visita directora xeral Innovacion Educativa al colegio Eduardo Pondal Cedida

La Xunta de Galicia puso en valor el trabajo del colegio Eduardo Pondal de Ponteceso en materia de igualdad, inclusión y convivencia escolar durante la visita que realizó este viernes la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández.

El centro forma parte del programa Centros Referentes, impulsado por la Consellería de Educación para mejorar las competencias del alumnado y fomentar entornos educativos más inclusivos. Durante la visita, Fernández conoció de primera mano las iniciativas que desarrolla el centro, destacando su implicación en la promoción de la igualdad en las aulas a través de acciones específicas.

El colegio participa además en distintos programas educativos como Plambe, orientado a la mejora de bibliotecas escolares, E-dixgal, centrado en la digitalización, y Plan Proxecta, con actividades relacionadas con la vida activa y el deporte. El centro cuenta también con un auxiliar de conversación para reforzar las competencias lingüísticas del alumnado, una de las líneas de trabajo dentro de su apuesta por la mejora educativa