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Ponteceso

Ponteceso acondiciona la pista que unirá los lugares de Brantuas de Arriba y de Abaixo

Los trabajos implicarán un desembolso próximo a los 100.000 euros

Manuel Froxán Rial
20/03/2026 21:45
Los trabajos de acondicionamiento del camino empezaron en los últimos días
Los trabajos de acondicionamiento del camino empezaron en los últimos días
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El Concello de Ponteceso anuncia que va a dar respuesta a una necesidad histórica de los vecinos y vecinas de Brantuas: el arreglo de la pista que comunica las partes alta y baja del pueblo. 

Los trabajos ya están en marcha y cuentan con un presupuesto aproximado de 100.000 euros. 

La actuación en curso permitirá mejorar de forma significativa la el estado actual del camino que conecta Brantuas de Arriba con Brantuas de Abaixo, favoreciendo así la movilidad y las comunicaciones entre ambos núcleos. 

El proyecto contempla la ampliación de la sección de la vía y la mejora de su plataforma. 

Para eso, se realizarán tareas de desbroce y limpieza de la vegetación, además de acometer la escarificación completa del firme para acabar con la aplicación de dos capas de pavimento y la ejecución de las preceptivas cunetas de zahorra en los dos márgenes del camino. 

El alcalde de Ponteceso, José Manuel Mato Martínez, destaca que esta intervención “permitirá mellorar a conectividade entre ambos núcleos, dando resposta a unha petición histórica dos residentes”. 

También explica que el Concello tenía previsto comenzar antes los trabajos, pero que ello no fue posible por la dura meteorología de la estación invernal. 

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