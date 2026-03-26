Ponteceso inicia la campaña de trampeo de vespa velutina y abre la posibilidad de solicitar material

La colaboración de Protección Civil es fundamental para el éxito de la campaña Cedida

El Concello de Ponteceso inicia hoy una nueva campaña de trampeo para capturar reinas de vespa velutina, una actuación fundamental para frenar la expansión de esta especie invasora en el municipio.

La primavera es el momento apropiado para actuar, ya que las reinas empiezan a formar los nidos primarios.

Su captura en esta fase permite reducir de manera significativa la aparición de nuevas colonias a lo largo del año.

Gracias al trabajo desarrollado por el Ayuntamiento en los últimos años, ya se ha reducido de manera notable el número de nidos de vespa velutina en el municipio, resultado de la actuación coordinada y de la implicación del vecindario.

Con el fin de seguir potenciando la participación vecinal, el Concello habilita un formulario en línea a través del cual las personas interesadas pueden solicitar líquido atrayente y/o trampas para colaborar en la campaña, que se pueden recoger en dependencias municipales. E

El formulario está disponible en la web y en las redes sociales municipales.