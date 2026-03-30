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Ponteceso

El Melga de Ponteceso ajusta sus horarios durante estos días festivos

El museo modifica su apertura en Semana Santa y regula las visitas guiadas con cita previa

Redacción
30/03/2026 22:44
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Con motivo de la Semana Santa y la gran afluencia de visitantes en estas fechas, el Museo Etnolúdico de Galicia (Melga), de Ponteceso informa de sus horarios. El museo estará abierto el miércoles 1 de abril de 11:00 a 14:00 horas. 

Los días jueves 2, viernes 3 y sábado 4 el horario será de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas, mientras que el domingo 5 permanecerá abierto solo de 11:00 a 14:00 horas. 

El centro permanecerá cerrado la tarde del miércoles 1 y toda la jornada del domingo 5 por descanso del personal. Los visitantes que quisieran realizar visitas guiadas debían haber solicitar cita previa con al menos siete días de antelación y formar un grupo mínimo de 15 personas. 

En estos casos, el horario de visita sería de 10:30 a 13:30 horas. El último pase de visitas se realizará a las 13:00 horas por la mañana y a las 18:00 horas por la tarde. 

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