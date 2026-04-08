El IES Eduardo Pondal de Ponteceso hace un balance positivo de su Semana Cultural

Café Científico na Semana Cultural de Ponteceso

El IES Eduardo Pondal de Ponteceso celebró entre los días 24 y 27 de marzo la XXIV edición de su Semana Cultural, una iniciativa ya plenamente consolidada como una de las citas más relevantes del curso académico.

La programación, organizada y coordinada por los diferentes departamentos didácticos, destacó por su amplitud, diversidad y carácter integrador, permitiendo la participación de todo el alumnado.

Entre las actividades desarrolladas, tuvieron especial relevancia aquellas orientadas al fortalecimiento de las competencias clave, como el Canguro Matemático, el concurso Pasapalabra, el torneo de ajedrez o otras propuestas de carácter lúdico-educativo. Todas ellas contribuyeron a potenciar el pensamiento lógico, la capacidad de resolución de problemas y el trabajo colaborativo.

Los obradoiros volvieron a constituir uno de los pilares fundamentales con una amplia oferta que incluyó actividades de costura, cestería, gravado, yoga, ecopercusión elaboración de potingues en el laboratorio o toma de constantes vitales.

También se desarrollaron propuestas centradas en la educación emocional y el bienestar, otras más innovadoras como rally de pintura a ciegas, competición de cambios de ruedas, karaokes en inglés entre otras actividades de convivencia.

Hubo también múltiples charlas, demostraciones y encuentros con temas de actualidad como el uso responsable de las redes sociales, la memoria democrática, la orientación laboral, prevención de lesiones o la inteligencia artificial.

Todas estas actividades desarrolladas con colaboraciones como la UDC, USC, Vieiro, Agareso, Asociación Visibles, Fundación Ciec, Citic, Cogami, Apem o Íntegro.

La programación contó también con la participación de destacadas figuras como Ángel Carracedo, Montse Fajardo, J.M. Monterroso, José Luis García Meniño, Ales Gándara o Álex Ferradás, entre otros profesionales que acercaron al alumnado a su experiencia en los distintos ámbitos.

Viaje a Rennes

Coincidiendo con la Semana Cultural, el alumnado de 1º de Bachillerato participante en el programa Erasmus+ realizó un viaje a Rennes, mientras que el departamento de Francés organizó una actividad de inmersión lingüística en La Rochelle, también en Francia, en la que participó alumnado de la materia, reforzando su dimensión internacional y plurilingüe del centro.

También se organizaron diversas salidas y actividades fuera del centro, como la asistencia al musical Lúa, de la Orquesta Sinfónica de Galicia, la participación en la I Debate de Galicia o rutas ambientales como la de la ensenada de Insua.

También hubo monólogos o proyecciones comentadas. La Semana Cultural concluyó con un balance positivo, comentan desde el centro, reafirmando su compromiso con un modelo educativo integral, participativo y conectado con el entorno.

Desde el instituto ya están pensando la próxima edición en la que la iniciativa cumplirá 25 años.