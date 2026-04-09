Ponteceso mejora dos caminos municipales en Tella y Corme Aldea con apoyo de la Xunta

El alcalde y Belén do Campo, este jueves en Ponteceso Cedida

Ponteceso acaba de completar la mejora de dos caminos municipales en Tella y Corme Aldea con una ayuda de casi 34.000 euros de la Xunta, al tiempo que el municipio se sitúa ya como potencial beneficiario de la nueva línea autonómica para infraestructuras locales, dotada este año con 3,5 millones de euros. La delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, visitó este jueves el municipio junto al alcalde, José Manuel Mato, para conocer el resultado de unas obras centradas en reforzar la seguridad, la accesibilidad y la funcionalidad de la red viaria rural.

La actuación permitió acondicionar los caminos de Canasteves, en la parroquia de Tella, y de O Picoto-Gondomil, en Corme Aldea, con una inversión global superior a los 48.000 euros. Ambas intervenciones se financiaron al amparo de la orden de infraestructuras de uso público de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, destinada a ayuntamientos de menos de 30.000 habitantes.

Durante la visita, Do Campo destacó la importancia de estas actuaciones para la movilidad en el rural y subrayó que “estas obras permiten recuperar a funcionalidade de dous camiños fundamentais para a veciñanza, garantindo mellores condicións de tránsito e contribuíndo á seguridade viaria e ao desenvolvemento do rural”. En el caso del camino de Canasteves, el vial presentaba un firme mixto de hormigón y tierra en un estado que dificultaba seriamente el tránsito. La intervención incluyó trabajos integrales de acondicionamiento, con el desmonte del talud y de un muro de mampostería ya existente, así como excavaciones para ensanchar la plataforma.

También se construyó un nuevo muro de mampostería de piedra granítica. A ello se sumó la formación de la explanada con material seleccionado para garantizar una correcta configuración de pendientes y taludes, el extendido de zahorra artificial y, finalmente, la ejecución de un pavimento de hormigón armado de 20 centímetros de espesor, preparado para soportar tráfico pesado.

En O Picoto-Gondomil, por su parte, el camino se encontraba en tierra y en malas condiciones debido a la pendiente y al deficiente mantenimiento de las cunetas. En este caso se actuó primero sobre la limpieza profunda de cunetas, tubos y tajeas, además del perfilado de taludes, la formación de arcenes y labores de desbroce y limpieza superficial. Después se procedió a formar la explanada con material seleccionado y a completar la pavimentación con zahorra artificial compactada como base del firme y de los márgenes.

Más allá de la obra ya ejecutada, la visita institucional sirvió también para poner el foco en la nueva convocatoria de ayudas abierta por la Xunta para 2026, una línea que estará disponible hasta el 5 de mayo y que busca financiar proyectos de creación y mejora de infraestructuras, instalaciones y equipamientos vinculados a servicios municipales.

Do Campo animó a los concellos a concurrir a esta orden, que permitirá subvencionar obras en redes de alumbrado público, pavimentación de caminos, plazas, parques, paseos y calles, así como la creación o rehabilitación de edificios y dependencias municipales o la mejora de su accesibilidad.