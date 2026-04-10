Ponteceso

El Concello de Ponteceso invierte 83.113 euros en acondicionar la rúa Voluntariado de Corme Porto

La intención de impulsar una segunda fase lo antes posible, que abarcaría el entorno de la Praza da Constitución

Redacción
10/04/2026 21:14
Rúa Voluntariado en Corme-Porto
 El ayuntamiento pontecesán ha finalizado las obras de mejora en la rúa Voluntariado, en Corme Porto, con una inversión total de 83.113 euros

Se trata de una actuación considerada estratégica por el gobierno local, tanto por su importancia para la movilidad como por la puesta en valor del espacio urbano.

Esta intervención supone una clara apuesta por la mejora de las infraestructuras municipales y por la calidad de vida de la vecindad, contribuyendo a la modernización de una zona clave de Corme Porto.

Desde el gobierno municipal ya están trabajando en la continuidad del proyecto, con la intención de impulsar una segunda fase lo antes posible, que abarcaría el entorno de la Praza da Constitución, ampliando así el alcance de esta actuación inicial.

 El alcalde de Ponteceso, José Manuel Mato, destacó que: “Esta obra foi unha aposta de valor moi importante para o noso concello, que mellora notablemente un espazo moi utilizado pola veciñanza e visitantes”. 

El regidor también quiso subrayar que: “Seguiremos traballando con intensidade tanto en Corme como en Ponteceso, co obxectivo de continuar mellorando os servizos e os espazos públicos en todo o municipio”. 

