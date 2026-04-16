La Xunta pone en valor en O Couto las casas nido, las casas del mayor y la tarjeta bienvenida

El director xeral de Familia, Jacobo Rey, en el acto celebrado en O Couto

El director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Xeográfica, Jacobo Rey, destacó este jueves en Ponteceso que la Xunta lleva años impulsando medidas que faciliten el cuidado de niños y mayores, así como la conciliación en el rural.

Lo hizo en la Xornada Nova Economía para a Aldea do Século XXI, celebrada en O Couto y que se enmarca en un proyecto de cooperación en el que participan diferentes Grupos de Desarrollo Rural (GDR) de Asturias, País Vasco y Galicia.

En la misma también intervino la directora general de la Axencia Galega para o Desenvolvemento Rural (Agader), Paz Rodríguez.

Jacobo Rey aludió a dos programas en los que la Xunta fue pionera y que hoy están plenamente consolidados: las ‘casas niño’ (hay alrededor de un centenar en toda la comunidad) y las ‘casas do maior’ (su número ronda las 150).

Al respecto, señaló que estos recursos no solo favorecen los cuidados y la conciliación, sino que también ayudan a fijar población y contribuyen a dinamizar las economías locales.

Por último, se refirió a la ‘Tarxeta Benvida’, ayuda directa que la Xunta concede a las familias que deciden tener un hijo.

Este apoyo económico es, con carácter general, de 1.200 euros anuales, y aumenta un 25% para familias que viven en ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes.