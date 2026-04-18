Arrancan las obras de restauración del faro do Roncudo de Corme

Trabajos de restauración del faro do Roncudo de Corme Cedida

El faro do Roncudo, uno de los enclaves más emblemáticos de Ponteceso y de la Costa da Morte, ya está siendo objeto de trabajos de restauración. La Autoridad Portuaria de A Coruña inició esta semana una actuación largamente demandada por el Concello de Ponteceso, que busca poner en valor este espacio sin alterar su identidad natural.

La intervención es fruto de la colaboración entre ambas administraciones y responde a la necesidad de mejorar el estado del entorno, garantizando al mismo tiempo su conservación. El proyecto se ha diseñado bajo un criterio claro: actuar sobre las instalaciones sin modificar el paisaje que rodea al faro, considerado uno de los grandes atractivos del litoral.

El objetivo es doble. Por un lado, preservar el patrimonio marítimo vinculado al Roncudo, y por otro, mejorar la accesibilidad y seguridad de la zona para vecinos y visitantes. La intención es que el espacio resulte más cómodo para el paseo y la contemplación del entorno, manteniendo intacto su valor ambiental.

Desde el Concello destacan la importancia de esta actuación dentro de su estrategia de impulso de un turismo sostenible. En este sentido, el alcalde, José Manuel Mato, subrayó que “o Faro do Roncudo é un dos grandes símbolos de Ponteceso e da Costa da Morte. Para nós era vital darlle o coidado que merece, pero sempre cunha liña vermella: o respecto absoluto pola nosa paisaxe”.