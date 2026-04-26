Registrado un seísmo de 2.6 con epicentro en Ponteceso y percibido en varios municipios cercanos

Seísmo de magnitud 2,6 registrado en Ponteceso) INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (IGN)

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un seísmo de magnitud 2.6 con epicentro en Ponteceso, que, aunque en principio no ha causado daños, se ha percibido en varios municipios cercanos.

El organismo estatal sitúa el temblor a las 22.39 horas del sábado. Antes de las 23.00 horas, varios particulares llamaron al 112 Galicia para informar de que lo habían sentido. En concreto, uno de ellos avisó desde Cabana de Bergantiños --límitrofe a Ponteceso-- de que se había dejado notar en varias zonas de la comarca.

Con todo, el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) no fue alertado de daños por este terremoto, que se une a otro de menor intensidad registrado un par de horas más tarde en Vilaboa (Pontevedra); en este caso, con una magnitud de 1.7, según la información proporcionada por el IGN.

Estos se suman al total de 16 seísmos que se produjeron durante la noche del viernes al sábado entre los municipios lucenses de Triacastela, Baralla y Becerreá. Además, pasadas las 18.30 horas del sábado, Ourense fue el epicentro de otro temblor de magnitud 1.8.