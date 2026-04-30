Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Ponteceso

Ponteceso adquiere una parcela en A Graña para usos vecinales

El espacio situado junto a la iglesia funcionará como 'campo da festa' y como aparcamiento 

Manuel Froxán Rial
30/04/2026 22:29
La parcela adquirida por el Concello está situada junto a la iglesia
La parcela adquirida por el Concello está situada junto a la iglesia
El Concello de Ponteceso formalizó la compra de una parcela en la parroquia de A Graña, concretamente en las inmediaciones de la iglesia, con el fin de habilitar en la misma una zona de aparcamiento y de que sirva como ‘campo da festa”, entre otros posibles usos comunitarios. 

De esta forma, se da respuesta a una demanda histórica de dicha parroquia, que venía reclamando desde hace tiempo un espacio público adecuado para acoger actividades sociales y culturales. 

Desde el Concello quieren agradecer las facilidades dadas por la propietaria del terreno para su venta. 

El alcalde, José Manuel Mato, destaca también que “con esta compra damos resposta a unha necesidade real da parroquia da Graña, mellorando anto a mobilidade na contorna da igrexa como a capacidade para organizar eventos veciñais”.

Te puede interesar

La parcela adquirida por el Concello está situada junto a la iglesia

Ponteceso adquiere una parcela en A Graña para usos vecinales
Manuel Froxán Rial
Amas de Casa de Ponteceso en la excursión a Combarro

Amas de Casa de Ponteceso, de excursión por Combarro
Redacción
Terremoto Ponteceso

Registrado un seísmo de 2.6 con epicentro en Ponteceso y percibido en varios municipios cercanos
EP
Trabajos de restauración del faro do Roncudo de Corme

Arrancan las obras de restauración del faro do Roncudo de Corme
Redacción