Ponteceso adquiere una parcela en A Graña para usos vecinales
El espacio situado junto a la iglesia funcionará como 'campo da festa' y como aparcamiento
El Concello de Ponteceso formalizó la compra de una parcela en la parroquia de A Graña, concretamente en las inmediaciones de la iglesia, con el fin de habilitar en la misma una zona de aparcamiento y de que sirva como ‘campo da festa”, entre otros posibles usos comunitarios.
De esta forma, se da respuesta a una demanda histórica de dicha parroquia, que venía reclamando desde hace tiempo un espacio público adecuado para acoger actividades sociales y culturales.
Desde el Concello quieren agradecer las facilidades dadas por la propietaria del terreno para su venta.
El alcalde, José Manuel Mato, destaca también que “con esta compra damos resposta a unha necesidade real da parroquia da Graña, mellorando anto a mobilidade na contorna da igrexa como a capacidade para organizar eventos veciñais”.