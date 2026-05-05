La Xunta impulsa una campaña subacuática en Corme para investigar un pecio

Restos del pecio en la playa de A Arnela de Corme Cedida

La Xunta pondrá en marcha este miércoles una campaña subacuática en Corme (Ponteceso) para investigar los restos de una embarcación localizados en la playa de Arnela. La intervención arqueológica está promovida por la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude en colaboración con la Policía Nacional adscrita a Galicia.

Los trabajos comenzarán a las 8.00 horas y consistirán en la documentación del yacimiento mediante técnicas como la fotogrametría 3D, que permitirá realizar un levantamiento detallado de la zona. Además, los técnicos elaborarán el dibujo arqueológico de las estructuras, tomarán muestras de la madera del pecio y realizarán grabaciones y fotografías del enclave.

La actuación se desarrolla aprovechando la retirada de arena provocada por las mareas, lo que ha dejado al descubierto los restos. El objetivo es determinar la antigüedad de la embarcación, en una zona donde también se tiene constancia de la presencia de cañones de hierro. La campaña cuenta con la colaboración de la asociación Ínsua da Viastela. La intervención forma parte del plan de actuaciones arqueológicas para estudiar y poner en valor el patrimonio subacuático de la costa gallega.