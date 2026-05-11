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Ponteceso

La Xunta aprueba el proyecto de una senda peatonal en Corme con una inversión de 565.000 euros

La actuación seguirá a la realizada al paso de la misma carretera AC-424 por el núcleo de O Couto

Redacción
11/05/2026 22:29
Vista de la senda de O Couto, en la propia carretera autonómico Ponteceso-Corme
Vista de la senda de O Couto, en la propia carretera autonómico Ponteceso-Corme
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El Consello da Xunta aprobó de forma provisional el proyecto de ejecución de una senda peatonal en la AC-424, en Corme, que implicará una inversión de 565.000 euros. 

La actuación busca dar continuidad a la mejora de la seguridad viaria y al fomento de la movilidad sostenible en la citada carretera autonómica. Para ello, se pretende continuar con las aceras existentes en Corme Porto para unir esta localidad con Corme Aldea. 

Las previsiones del Gobierno gallego apuntan a que el proyecto podría quedar aprobado de forma definitiva en otoño, para seguidamente redactar el proyecto constructivo y licitar la ejecución de las obras. 

La actuación discurrirá entre los puntos kilométricos 6+630 y 7+530 por el margen izquierdo de la calzada. 

La longitud total del itinerario proyectado es de 685 metros.

 Será una senda de color terrizo, de algo más de 2 metros de ancho, con un nuevo arcén de 0,50 metros en todo el recorrido. 

El proyecto incluirá asimismo la construcción de un muro de contención para minimizar la afección a una vivienda existente en el lugar.

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