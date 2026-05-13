Ponteceso remite cerca de 5.000 cartas a sus vecinos para reforzar la prevención contra los incendios

Uno de los incendios que asolaron al municipio de Ponteceso el verano pasado Raúl López

El Concello de Ponteceso ha puesto en marcha una campaña informativa con el fin de ayudar a prevenir la lacra de los incendios forestales, máxime después de los episodios vividos en el municipio durante el pasado verano.

Para ello se han enviado cerca de 5.000 cartas a los titulares y posibles responsables de las parcelas afectadas por las obligaciones legales de limpieza, mantenimiento y gestión de la biomasa vegetal.

En las misivas el Concello les recuerda a los propietarios que el plazo legal para ejecutar todos esos trabajos finaliza el próximo 31 de mayo, especialmente en el caso de parcelas situadas dentro de las fajas secundarias de gestión de la biomasa, así como en suelo urbano, de núcleo rural y urbanizable.

El alcalde, José Manuel Mato, destaca que “a prevención contra incendios forestales é unha responsabilidade compartida.

Desde o Concello de Ponteceso queremos actuar con tempo, facilitar información á veciñanza e favorecer que todas as personas poidan cumprir coas súas obrigas antes da época de maior risco de incendio”.

El regidor incide también en que esta campaña tiene carácter fundamentalmente preventivo e informativo, con la finalidad de reforzar la seguridad de personas, viviendas, infraestructuras y núcleos de población, por lo que agradece la colaboración vecinal.