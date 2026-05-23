Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ponteceso

El Concello de Ponteceso finaliza una actuación en Cores y anuncia más en seguridad viaria

José Manuel Mato afirma que el objetivo es “dejar todas las pistas rurales de esta parroquia en perfectas condiciones”

Redacción
23/05/2026 14:58
FOTO PONTECESO- Actuacion Cores 2
Actuación realizada en Cores
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Concello de Ponteceso ha finalizado una nueva actuación en la parroquia de Cores, consistente en la reparación de una vía rural. Esta intervención da continuidad a otros proyectos ya ejecutados en el entorno y tendrá continuidad en los próximos meses. 

Así lo avanzó el alcalde, José Manuel Mato, quien afirma que el objetivo es “dejar todas las pistas rurales de esta parroquia en perfectas condiciones”. Según explicó el regidor, el gobierno local seguirá impulsando nuevas obras en distintos puntos de Cores, concretamente en lugares como Baldaio, Santa Cruz o Riotorto. 

Desde el consistorio afirman que la mejora de la seguridad viaria constituye una de las prioridades del gobierno local, una apuesta que “está materializando” a través de diferentes actuaciones distribuidas por todo el término municipal. De hecho, una vez finalizadas las oras en Cores está previsto iniciar en los próximos días una intervención de características similares en otra parroquia. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

FOTO PONTECESO- Actuacion Cores 2

El Concello de Ponteceso finaliza una actuación en Cores y anuncia más en seguridad viaria
Redacción
Torneo Veteranos a favor de Mi Princesa Rett (21)

Nueva jornada solidaria en Ponteceso el domingo 24 a favor de Mi Princesa Rett
Redacción
Os estudantes participando na foliada

O II Encontro Bergantiñán e a final da Liga de Regueifa reúnen en Ponteceso a preto de 400 rapaces
Redacción
Uno de los incendios que asolaron al municipio de Ponteceso el verano pasado

Ponteceso remite cerca de 5.000 cartas a sus vecinos para reforzar la prevención contra los incendios
Redacción