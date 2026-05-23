El Concello de Ponteceso finaliza una actuación en Cores y anuncia más en seguridad viaria

Actuación realizada en Cores Cedida

El Concello de Ponteceso ha finalizado una nueva actuación en la parroquia de Cores, consistente en la reparación de una vía rural. Esta intervención da continuidad a otros proyectos ya ejecutados en el entorno y tendrá continuidad en los próximos meses.

Así lo avanzó el alcalde, José Manuel Mato, quien afirma que el objetivo es “dejar todas las pistas rurales de esta parroquia en perfectas condiciones”. Según explicó el regidor, el gobierno local seguirá impulsando nuevas obras en distintos puntos de Cores, concretamente en lugares como Baldaio, Santa Cruz o Riotorto.

Desde el consistorio afirman que la mejora de la seguridad viaria constituye una de las prioridades del gobierno local, una apuesta que “está materializando” a través de diferentes actuaciones distribuidas por todo el término municipal. De hecho, una vez finalizadas las oras en Cores está previsto iniciar en los próximos días una intervención de características similares en otra parroquia.