El Melga adquiere una gigantesca casa de muñecas elaborada en los primeros años del siglo pasado
El trabajo artesanal fue obra de un médico compostelano que construyó hasta cinco muebles de madera iguales para regalarle a cada una de sus cinco hijas
La Fundación Ricardo Pérez y Verdes acaba de adquirir en una tienda de antigüedades una pieza única que en breve podrá admirarse en el Melga de Ponteceso.
Se trata de un “auténtico tesoro”, una gigantesca casa de muñecas de 2,20 metros de largo por 1,10 metros de ancho y que pesa 80 kilos.
Presenta un buen estado de conservación, es de estilo decimonónico y perteneció a una familia burguesa.
Más concretamente, fue elaborada a principios del siglo pasado por el médico compostelano J. Picallo, que tenía 5 hijas y a cada una le construyó una casita como la que ha ido a parar al Museo Etnolúdico de Ponteceso.
Esta correspondió a la hija menor, cuyo retrato aparece en un medallón que adorna el frontispicio.
La mujer hace tiempo se vio obligada a desprenderse con gran dolor de su corazón del preciado regalo de su padre.
Del paradero de las otras cuatro casitas de madera nada se sabe.