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Ponteceso

El Concello y Portos de Galicia impulsan la humanización del acceso al puerto de Corme

El pleno dio luz verde al convenio de colaboración que supondrá una inversión de 800.000 euros

Redacción
28/05/2026 20:57
El pleno de Ponteceso aprobó este miércoles el presupuesto de 2026
El pleno de Ponteceso 
Mar Casal
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El pleno de Ponteceso dio luz verde al convenio de colaboración entre el Concello y Portos de Galicia para acometer la humanización del acceso al puerto de Corme, una actuación que movilizará cerca de 800.000 euros y que permitirá transformar el entorno comprendido entre la iglesia y el muelle. El alcalde, José Manuel Mato, calificó el proyecto como “fundamental para Corme” y destacó que el objetivo pasa por mejorar tanto la seguridad vial como los servicios urbanos de una de las principales entradas a la villa marinera. 

“Avanzamos na integración entre o porto e a vila”, señaló el regidor durante la sesión plenaria. La actuación estará cofinanciada por ambas administraciones. El Concello aportará 61.033 euros, mientras que Portos de Galicia asumirá el resto de la inversión prevista. El proyecto contempla la renovación integral del pavimento y de las redes de abastecimiento, saneamiento, pluviales e iluminación pública. Además, se instalarán nuevas barandillas, jardineras, mobiliario urbano y señalización, con el objetivo de mejorar la funcionalidad y la imagen urbana del acceso al puerto. 

Vista de la senda de O Couto, en la propia carretera autonómico Ponteceso-Corme

La Xunta aprueba el proyecto de una senda peatonal en Corme con una inversión de 565.000 euros

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La sesión plenaria sirvió también para aprobar un suplemento de crédito de 110.458 euros. De esa cantidad, más de 65.000 euros se destinarán a la adquisición de una parcela situada en el parque das Bouzas, en el centro de Ponteceso, con el fin de habilitar un nuevo aparcamiento público para ampliar los servicios a la ciudadanía.

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