Interceptan a dos furtivos con más de siete kilos de percebe en Corme

Parte del material incautado en Corme Cedida

Los guardas rurales decomisaron 7,540 kilos de percebe y un fouciño durante una actuación de vigilancia realizada en la zona de Santa Mariña, en Corme. Los hechos se produjeron durante una ronda de control por el entorno de Os Pinchóns, una zona de percebe situada en el litoral cormelán.

Según relataron los agentes, observaron a dos personas bajando por un camino de monte en dirección a las rocas. El hombre portaba un fouciño y, presuntamente, accedió a la zona de extracción, mientras la mujer permanecía vigilando los caminos de acceso. Una vez finalizada la extracción, ambos iniciaron el regreso separados por unos 50 metros.

Los guardas rurales procedieron entonces a interceptarlos y darles el alto. En ese momento, el hombre habría arrojado una mochila hacia unos matorrales, negando que transportase percebe. Durante la intervención, los agentes le pidieron que depositase en el suelo el fouciño que llevaba en la mano.

Según la versión de los guardas, el hombre se mostró alterado y se negó inicialmente a cumplir la orden, por lo que tuvieron que insistir en varias ocasiones antes de retirarle la herramienta. Finalmente, los agentes procedieron a la identificación de las dos personas y al decomiso tanto del marisco como del útil empleado para la extracción.