Impulso para la nueva senda que unirá los dos núcleos de Corme

Visita a las obras ya finalizadas en Pazos Cedida

Una nueva senda peatonal en la carretera autonómica AC-424 unirá los núcleos de Corme Aldea y Corme Porto, en Ponteceso. El proyecto se somete a información pública para que los afectados puedan presentar sus aportaciones desde este martes hasta el 14 de marzo, ya que el proyecto conlleva la expropiación de 22 predios.

Con un presupuesto de más de 565.000 euros, esta senda se suma a las ya realizadas en Pazos y O Couto, con una inversión global que supera los 1,3 millones de euros.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó este lunes el anuncio de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, a través de la Axencia Gallega de Infraestructuras, por el que se somete a información pública el proyecto. El objetivo es continuar con la mejora de la seguridad vial y el fomento de la movilidad sostenible en la AC-424, toda vez que esta nueva senda conectará con las aceras existentes en Corme Porto, y permitirá unir Corme Aldea con Corme Porto, que es núcleo urbano de referencia para la prestación de servicios.

Esta actuación da continuidad a las mejoras impulsadas por la Xunta en esta misma carretera, donde en 2024 ya se ejecutó el itinerario peatonal de O Couto con una inversión superior a los 361.000 euros.

La delegada territorial de la Xunta, Belén do Campo, acompañada por el alcalde de Ponteceso, José Manuel Mato, y por la directora territorial de la consellería, Begoña Freire, visitaron este lunes Ponteceso, para comprobar el resultado de la senda de Pazos –ejecutada en el marco del Plan Hurbe– y la zona donde está prevista la construcción del nuevo itinerario peatonal en Corme.

La representante del Gobierno gallego destacó que ambas actuaciones reflejan “la apuesta de la Xunta por mejorar la seguridad vial, facilitar los desplazamientos a pie y contribuir a la mejora de la calidad de vida del vecindario, especialmente en los municipios rurales”.

La previsión es aprobar definitivamente el nuevo proyecto en otoño para, a continuación, redactar el proyecto constructivo y licitar las obras, que cuentan con un plazo estimado de ejecución de nueve meses.