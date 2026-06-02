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Ponteceso

José Manuel Pose Verdes, de Apin, evoluciona bien de una repentina indisposición

Tuvo que ser evacuado de urgencia en un helicóptero del 112 en la mañana del martes

Redacción
02/06/2026 22:54
Fátima Rodríguez, del BNG, y José Manuel Pose Verdes, de Apin, en un pleno
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El concejal de la Agrupación Pondaliana Independente (Apin) de Ponteceso, José Manuel Pose Verdes, sufrió una repentina indisposición durante la mañana de este martes que obligó a su traslado en un helicóptero medicalizado del 112 al Hospital Universario de A Coruña, en el que a últimas horas de la tarde  permanecía ingresado.

Según las fuentes consultadas por este medio, el edil evoluciona bien y parece descartarse que la indisposición fuese debida a un problema de corazón. 

Pose Verdes fue llevado en ambulancia alrededor de las 11 de la mañana hasta el campo de fútbol de O Pinguel, en donde aterrizó el helicóptero que le trasladaría hasta la capital herculina. 

En todo momento estuvo consciente. 

Por la tarde en el Chuac continuaba siendo sometido a distintas pruebas para tratar de averiguar qué le pudo pasar. 

Desde distintos grupos municipales contactaron con la familia para interesarse por su estado. 

El concejal de Apin, maestro de profesión ya jubilado, es uno de los veteranos de la corporación municipal pontecesana. 

En el período 2015-2019 formó parte del tripartito configurado por PSOE-APIN-BNG. 

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