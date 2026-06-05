El Concello de Ponteceso finaliza la renovación de la pista que une A Bugalleira con O Rieiro, en la parroquia de Tallo

Pista de A Bugalleira Cedida

El Concello de Ponteceso ha finalizado las obras de mejora y renovación de la pista municipal que conecta los lugares de A Bugalleira y O Rieiro, en la parroquia de Tallo, una actuación que permitirá mejorar de forma significativa las comunicaciones entre distintos núcleos de esta parroquia.

Los trabajos consistieron en la renovación integral de la vía mediante la extensión de un nuevo firme, mejorando notablemente las condiciones de circulación e incrementando la seguridad tanto para vehículos como para usuarios de la vía. El Concello señala que esta actuación forma parte de su compromiso de avanzar en la modernización de la red viaria local, sobre todo en las zonas rurales.

La pista presentaba importantes deficiencias derivadas del paso del tiempo y del uso continuado.

El alcalde de Ponteceso, José Manuel Mato, destacó la importancia de esta intervención dentro de una estrategia municipal de mejora de las infraestructuras locales, afirmando que "esta é unha actuación moi importante para a parroquia de Tallo porque resolve problemas de comunicación que viñan sendo demandados desde hai tempo polos veciños e veciñas".

"Seguimos demostrando con feitos o noso compromiso co rural e continuaremos investindo na mellora das estradas e pistas municipais”, apuntó el regidor.