Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ponteceso

El Concello de Ponteceso finaliza la renovación de la pista que une A Bugalleira con O Rieiro, en la parroquia de Tallo

Los trabajos consistieron en la renovación integral del vial mediante la extensión de un nuevo firme

Redacción
05/06/2026 23:15
Pista de A Bugalleira
Pista de A Bugalleira
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Concello de Ponteceso ha finalizado las obras de mejora y renovación de la pista municipal que conecta los lugares de A Bugalleira y O Rieiro, en la parroquia de Tallo, una actuación que permitirá mejorar de forma significativa las comunicaciones entre distintos núcleos de esta parroquia.

Los trabajos consistieron en la renovación integral de la vía mediante la extensión de un nuevo firme, mejorando notablemente las condiciones de circulación e incrementando la seguridad tanto para vehículos como para usuarios de la vía. El Concello señala que esta actuación forma parte de su compromiso de avanzar en la modernización de la red viaria local, sobre todo en las zonas rurales.

La pista presentaba importantes deficiencias derivadas del paso del tiempo y del uso continuado. 

El alcalde de Ponteceso, José Manuel Mato, destacó la importancia de esta intervención dentro de una estrategia municipal de mejora de las infraestructuras locales, afirmando que "esta é unha actuación moi importante para a parroquia de Tallo porque resolve problemas de comunicación que viñan sendo demandados desde hai tempo polos veciños e veciñas".

"Seguimos demostrando con feitos o noso compromiso co rural e continuaremos investindo na mellora das estradas e pistas municipais”, apuntó el regidor.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Pista de A Bugalleira

El Concello de Ponteceso finaliza la renovación de la pista que une A Bugalleira con O Rieiro, en la parroquia de Tallo
Redacción
Fátima Rodríguez, del BNG, y José Manuel Pose Verdes, de Apin, en un pleno

José Manuel Pose Verdes, de Apin, evoluciona bien de una repentina indisposición
Redacción
6

Impulso para la nueva senda que unirá los dos núcleos de Corme
Redacción
Perbeces incautados en Corme

Interceptan a dos furtivos con más de siete kilos de percebe en Corme
Redacción