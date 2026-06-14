La Garda Rural incauta casi 24 kilos de percebe en Corme a dos furtivos, uno de los cuales lanzó piedras y amenazas al vigilante

Producto incautado a los furtivos en Corme Cedida

La Garda Rural de Corme (Ponteceso) mantiene la lucha contra el furtivismo, con el percebe como protagonista. El pasado sábado fueron decomisados casi 24 kilos de percebe extraído de forma ilegal de A Percebellosa, después de que un vigilante persiguiese a los infractores, que no dudaron en lanzarle piedras y amenazas.

En la tarde del pasado sábado, el guardia rural observó a dos personas extrayendo percebe en la zona da Percebellosa, que es concesión de la cofradía de Corme. El agente logró interceptar a estas personas en la aldea de O Roncudo cuando abandonaban la zona, pero al percatarse de su presencia emprendieron la huida.

El guardia rural salió corriendo detrás de los furtivos y localizó a uno de ellos oculto entre unos matorrales con dos mochilas, de las que recuperó una llena de percebe. El furtivo, al verse descubierto, cogió la otra mochila e intentó huir por el monte.

El guardia rural lo siguió pidiéndole en reiteradas ocasiones que entregase la mochila. No obstante, lejos de obedecer, el furtivo amenazó al guardia con “abrirle la cabeza” si se acercaba, esgrimiendo la rasqueta que había utilizado para la extracción del percebe, según explica el propio vigilante. Añade que el furtivo también le lanzó una piedra de gran tamaño y le amenazó corriendo hacia él con otro par de piedras que cogió del monte.

Así las cosas, poco a poco ambos se fueron adentrando en el monte ya en plena oscuridad, hasta que alrededor de las once de la noche, y al ver que el guardia no cedía en su persecución, el furtivo lanzó la mochila con el percebe por una pendiente de la que cual era muy difícil recuperarla, ya que había mucho matorral y era una zona de difícil acceso.

El hombre se adentró más en el monte y sobre las 23.30 horas el vigilante le invita a que abandone la zona con él, pero se negó quedando agazapado entre los matorrales.

En la mañana de este domingo, ya con la luz del día, el guardia regresó a la zona pudo recuperar la mochila, que contenía 8,50 kilos de percebe en su interior. La otra mochila recuperada en un primer momento arrojó un peso de 14, 34 kilos. En total, la Garda Rural decomisó 23,840 kilos y una rasqueta.