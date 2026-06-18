Interceptado un nuevo furtivo con casi tres kilos de percebe en Corme

Percebe incautado este jueves Cedida

La Garda Rural de Corme ha interceptado este jueves a un nuevo pescador furtivo, al que se le decomisaron 2,87 kilos de percebe extraídos en la zona de A Illa da Estrela.

Los vigilantes observaron a una persona extrayendo percebe a las 13.10 horas de este jueves y aguardaron a que saliese de la roca, alrededor de las 14.00 horas, portando una bolsa de color rojo. Le dieron el alto cuando estaba llegando a su vehículo, que tenía estacionado en los alrededores.

Los guardias procedieron a la identificación del mariscador ilegal y al decomiso tanto del percebe extraído como de la rasqueta que portaba. Una vez identificado, el hombre se mostró muy alterado llegando incluso a amenazar con tirarse al mar si se le proponía para una sanción, según explica la Garda Rural. Fue necesario calmarlo en repetidas ocasiones, ya que en un momento dado llegó a golpear con el puño su propio vehículo.

El percebe decomisado fue entregado en el centro A Milagrosa de Carballo.