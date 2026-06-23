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Ponteceso

El PSOE de Ponteceso critica el cierre de los baños de Balarés en una jornada de máxima afluencia

El grupo anuncia que llevará esta cuestión al próximo pleno

Redacción
23/06/2026 13:45
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El PSOE de Ponteceso ha denunciado el cierre de los baños públicos de la playa de Balarés durante el pasado domingo, una jornada en la que las temperaturas alcanzaron los 30 grados y tanto el arenal como el pinar registraron una elevada afluencia de visitantes. 

El portavoz socialista, Lois García Carballido, calificó la situación como un “grave error” y cuestionó la gestión del gobierno local. “¿Para qué queremos cinco sueldos políticos si ni siquiera son capaces de tener abiertos los baños en un día como este?”, señaló. 

Los socialistas aseguran que la falta de servicios en Balarés no es un hecho aislado y recuerdan que el pasado año ya se produjeron situaciones similares, incluso durante visitas de grupos escolares y excursiones. Además, critican que la playa siga sin disponer de servicio de cafetería en temporada alta. 

Desde el PSOE consideran que la llegada del buen tiempo ha encontrado al ejecutivo municipal “con los deberes sin hacer” en materia de mantenimiento y servicios de las playas del municipio. El grupo anuncia que llevará esta cuestión al próximo pleno para solicitar explicaciones y reclamar medidas que garanticen una atención adecuada a usuarios y visitantes.

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