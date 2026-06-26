El BNG insta al gobierno de Ponteceso a cumplir los acuerdos plenarios de apoyo al colectivo LGTBI

Casa do Concello de Ponteceso EC

La asamblea local del BNG de Ponteceso ha reclamado al gobierno municipal que dé cumplimiento a los acuerdos aprobados por el pleno en febrero de 2025 para mostrar el respaldo institucional al colectivo LGTBI con motivo del Día del Orgullo.

La portavoz municipal, Fátima Rodríguez Gonzálvez, criticó que, a menos de 48 horas del 28 de junio, la bandera arcoíris todavía no luciese en el balcón de la Casa do Concello, mientras que, según señala la formación, este símbolo ya estaba presente desde hacía semanas en otros municipios del entorno.

Los nacionalistas recuerdan que la moción aprobada contemplaba la colocación de la bandera durante un periodo mínimo de un mes, además del desarrollo de una programación municipal de actividades de concienciación, visibilización y lucha contra la discriminación del colectivo LGTBI. El BNG sostiene que la bandera arcoíris representa valores de igualdad, diversidad y respeto, recordando además la sentencia del Tribunal Supremo de diciembre de 2024 que avala su utilización como símbolo de los derechos fundamentales.

La formación considera que, de no cumplirse estos acuerdos, el gobierno municipal estaría incurriendo en un nuevo incumplimiento de decisiones adoptadas por el pleno y reclama que el Concello anuncie cuanto antes tanto la colocación del emblema como las actividades comprometidas para conmemorar el Día del Orgullo y reforzar la defensa de los derechos y libertades del colectivo LGTBI.