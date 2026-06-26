Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ponteceso

El BNG insta al gobierno de Ponteceso a cumplir los acuerdos plenarios de apoyo al colectivo LGTBI

Redacción
26/06/2026 17:49
Casa do Concello de Ponteceso
Casa do Concello de Ponteceso
EC
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La asamblea local del BNG de Ponteceso ha reclamado al gobierno municipal que dé cumplimiento a los acuerdos aprobados por el pleno en febrero de 2025 para mostrar el respaldo institucional al colectivo LGTBI con motivo del Día del Orgullo

La portavoz municipal, Fátima Rodríguez Gonzálvez, criticó que, a menos de 48 horas del 28 de junio, la bandera arcoíris todavía no luciese en el balcón de la Casa do Concello, mientras que, según señala la formación, este símbolo ya estaba presente desde hacía semanas en otros municipios del entorno. 

Los nacionalistas recuerdan que la moción aprobada contemplaba la colocación de la bandera durante un periodo mínimo de un mes, además del desarrollo de una programación municipal de actividades de concienciación, visibilización y lucha contra la discriminación del colectivo LGTBI. El BNG sostiene que la bandera arcoíris representa valores de igualdad, diversidad y respeto, recordando además la sentencia del Tribunal Supremo de diciembre de 2024 que avala su utilización como símbolo de los derechos fundamentales. 

La formación considera que, de no cumplirse estos acuerdos, el gobierno municipal estaría incurriendo en un nuevo incumplimiento de decisiones adoptadas por el pleno y reclama que el Concello anuncie cuanto antes tanto la colocación del emblema como las actividades comprometidas para conmemorar el Día del Orgullo y reforzar la defensa de los derechos y libertades del colectivo LGTBI.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Alumnado en una masterclass en el centro

El IES de Ponteceso incorporará el Bachillerato de excelencia en Ciencias en el próximo curso
Redacción
Casa do Concello de Ponteceso

El BNG insta al gobierno de Ponteceso a cumplir los acuerdos plenarios de apoyo al colectivo LGTBI
Redacción
Vista del IES Eduardo Pondal de Ponteceso

Alumnado del IES Eduardo Pondal de Ponteceso rescata la memoria democrática de las mujeres de Bergantiños
Redacción
El ideal gallego

El PSOE de Ponteceso critica el cierre de los baños de Balarés en una jornada de máxima afluencia
Redacción