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Ponteceso

Interceptado en Niñóns un furtivo con más de medio kilo de percebe

El marisco incautado fue entregado en el centro A Milagrosa de Carballo

Redacción
27/06/2026 20:10
El percebe incautado en Niñons
El percebe incautado en Niñons
Cedida
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Los guardas rurales decomisaron este sábado 0,76 kilos de percebe extraído de forma irregular en la zona de Niñóns, en Corme. La actuación se produjo sobre las 9.50 horas, durante labores de vigilancia en el litoral. 

Los agentes observaron un vehículo en una zona de monte con una persona en su interior, que aseguró estar acompañada y explicó que su pareja había salido a pasear tras una noche de fiesta. Al no convencerles la versión, los guardas inspeccionaron el entorno y localizaron a otra persona en las rocas, en una zona de percebe, realizando supuestamente la extracción del crustáceo.

Percebe incautado este jueves

Interceptados dos furtivos con más de seis kilos de percebe en Corme

Más información

Los agentes esperaron a que abandonase la zona y la interceptaron cuando portaba una bolsa blanca. En su interior encontraron percebe, que fue decomisado tras proceder a la identificación del infractor.

El marisco fue pesado y calibrado en presencia de la persona identificada, alcanzando un total de 0,76 kilos de talla reglamentaria. Posteriormente fue entregado en el centro A Milagrosa de Carballo.

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