Balarés contará con aseos portátiles mientras se repara la fosa séptica de los baños públicos

El bonito arenal de Balarés Archivo

Los baños públicos de la playa de Balarés permanecerán temporalmente fuera de servicio debido a la rotura de la fosa séptica que da servicio a estas instalaciones, según informó la Diputación de A Coruña, titular del equipamiento.

Ante esta situación, el organismo provincial trabaja ya para restablecer el funcionamiento de las instalaciones y, como medida provisional, instalará aseos portátiles en la mayor brevedad posible. El Concello de Ponteceso trasladó esta información a la ciudadanía y quiso aclarar que, aunque la titularidad y la responsabilidad de los baños corresponden a la Diputación, el gobierno local lleva tiempo realizando gestiones, manteniendo contactos y colaborando para resolver las incidencias existentes tanto en los servicios públicos de la playa como en la cafetería.

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Desde el ejecutivo municipal agradecieron el trabajo que está desarrollando la institución provincial para solucionar el problema cuanto antes y recordaron la importancia de Balarés como uno de los principales arenales del municipio. El Concello destacó que esta playa, distinguida con bandera azul y de gran valor ambiental, turístico y social, constituye un espacio emblemático para vecinos y visitantes, por lo que continuará colaborando para que todos los servicios vuelvan a estar operativos lo antes posible.